هجوم الكرملين.. البيت الأبيض يتهم روسيا بالكذب وتحذير أوروبي من استغلاله للتصعيد

قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض الأميركي جون كيربي، اليوم الخميس، إن مزاعم روسيا أن الولايات المتحدة لها علاقة بالهجوم بطائرتين مسيرتين على الكرملين "كاذبة" في حين حذر الاتحاد الأوروبي من استغلال الهجوم المفترض لتكثيف الهجمات على أوكرانيا.

وأضاف في تصريحات لقناة "إم إس إن بي سي" (MSNBC) "يمكنني أن أؤكد لكم أن الولايات المتحدة غير ضالعة في هذا، أيا كان ما حدث، فنحن غير متورطين فيه.. لا علاقة لنا بهذا".

كما أكد كيربي أن الولايات المتحدة لا تشجع أو تمكن أوكرانيا من ضرب أهداف خارج حدودها.

وذكر أنه لم يتضح بعد ما الذي حدث بالضبط في الكرملين، مشيرا إلى أن واشنطن ما زالت لا تعلم حقا ما حدث، وما زالت تقيم الموقف.

والخميس، اتهم المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف الولايات المتحدة بإصدار أمر لأوكرانيا بشن الهجوم.

وكانت روسيا اتهمت اليوم واشنطن بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف مبنى الرئاسة الروسية (الكرملين) مساء أمس، وقالت إن لديها عدة خيارات للرد المدروس والمتوازن على الهجوم.

تحذير أوروبي من استغلال الهجوم

وفي السياق ذاته، حذر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل روسيا -اليوم- من استغلال الهجوم المفترض على الكرملين الذي اتهمت موسكو كييف بشنه، لتكثيف هجماتها في أوكرانيا.

وقال بوريل خلال اجتماع لوزراء من دول الاتحاد مكلفين بشؤون التنمية "ندعو روسيا إلى عدم استخدام هذا الهجوم المفترض ذريعة لمواصلة التصعيد" في الحرب التي بدأتها مطلع العام 2022.

وأضاف "رأيت صورا واستمعت إلى الرئيس (الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي.. لقد أكد عدم ضلوع أوكرانيا" مشددا على أن الأوكرانيين "يدافعون عن بلادهم، وأنهم يقاتلون على أرضهم، ولا يهاجمون روسيا".

وكانت موسكو قد أعلنت أمس تعرض الكرملين لهجوم بمسيرتين أحبطته الدفاعات الجوية، معتبرة أنه كان يهدف لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.

ومن جانبها نفت كييف أي ضلوع لها في العملية، متهمة موسكو بأنها تعمدت إبرازها إعلاميا لتبرير أي تصعيد محتمل.