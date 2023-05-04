في فعاليات اليوم العالمي لحرية الصحافة بنيويورك.. مشاركون يطالبون بتحقيق العدالة في اغتيال شيرين أبو عاقلة

دعا مشاركون في فعاليات اليوم العالمي لحرية الصحافة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (يونسكو) بمقر الأمم المتحدة في نيويورك إلى ضرورة تحقيق العدالة في اغتيال مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، وإلى اتخاذ إجراءات قوية على الأرض للضغط على إسرائيل.

وركزت حلقة (2023/5/4) من برنامج "من واشنطن" على فعاليات اليوم العالمي لحرية الصحافة في نيويورك، حيث تم التطرق إلى قضية صحفيي الجزيرة المعتقلين في مصر، وإلى عدم تحقق العدالة في اغتيال شيرين في 11 مايو/أيار الماضي برصاص متفجر أصاب رأسها، وذلك خلال تغطيتها اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين بالضفة الغربية.

وفي هذا السياق، عرضت قناة الجزيرة خلال الفعالية فيلمها الاستقصائي حول اغتيال شيرين والذي قدم دلائل على أنها تعرضت للقتل العمد برصاصة إسرائيلية.

وفي حديثها للبرنامج، تطرقت المقررة الدولية الخاصة لحرية التعبير والرأي، آيرين خان إلى قضية شيرين، وقالت إنها قتلت وهي ترتدي سترة مكتوبا عليها "صحافة"، مؤكدة أن المؤتمرات لا توفر حلا لقضيتها ولا لقضية الصحفيين الذين يتعرضون للملاحقات والقتل.

ودعت خان المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات قوية على الأرض للضغط على إسرائيل وللتأكد من تحقيق العدالة في مقتل شيرين.

وأكدت أنها أبلغت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي يعمل على قضايا قتل الصحفيين في أوكرانيا إلى عدم نسيان فلسطين وشيرين.

يذكر أن شبكة الجزيرة الإعلامية رفعت العام الماضي قضية اغتيال شيرين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وقالت الشبكة، في بيان، إن هذه الخطوة تأتي بعد إجراء فريقها القانوني تحقيقا كشف عن أدلة جديدة تظهر بوضوح أن شيرين وزملاءها تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأن ادعاء السلطات الإسرائيلية بأنها قتلت شيرين خطأ، خلال تبادل لإطلاق النار، لا أساس له.

ورأت خان أن فشل تحقيق العدالة في مقتل مراسلة الجزيرة يعد ضربة لحقوق الإنسان وللديمقراطية وللتنمية، مشددة على ضرورة إبقاء قضيتها حاضرة في الأخبار ومواصلة التذكير بها ولفت الانتباه إليها في كل الأوقات.

كما دعت المجتمع الدولي لإنشاء فريق عمل دولي وآلية تحقيق دولية، لتتولى مهمة العمل من أجل تحقيق العدالة عندما لا تستجيب الدول بشكل سليم.

إدارة بايدن لا تطالب بمحاسبة إسرائيل

ومن جهتها، أثارت النائبة في الكونغرس الأميركي عن الحزب الديمقراطي رشيدة طليب في حوارها مع برنامج "من واشنطن" مسألة الموقف الأميركي من مقتل شيرين.

وأكدت أن إدارة الرئيس جو بايدن لم تقم بما فيه الكفاية من أجل تحقيق العدالة في هذه القضية، وهي بعيدة عن ذلك الهدف رغم أنه كان أمامها فرصة لفعل ذلك.

وقالت إنها تشعر بخيبة أمل وبالغضب من الحكومة الأميركية التي لا تطالب بمحاسبة إسرائيل التي قالت إنها ممولة من ضرائب الأميركيين وتمارس العنف والقمع ضد الفلسطينيين.

وأكدت رشيدة أن ستواصل جهودها رفقة زملاء لها في الكونغرس الأميركي من أجل الضغط على إدارة بايدن لتحقيق العدالة في مقتل شيرين.

أما توفيق جيلاسي، وهو مساعد المديرة العامة لليونسكو للتواصل والإعلام، فتطرق في حديثه لبرنامج "من واشنطن" عن مآسي الصحفيين حول العالم، وقال إن الأرقام مرعبة بشأن عدد الصحفيين الذين قتلوا بسبب عملهم.