انفجارات ضخمة في كييف وهجوم بمسيرة جنوب روسيا وزيلينسكي يتوجه لدولة حليفة

ذكرت مصادر صحفية أن دوي انفجارات ضخمة سُمع في كييف وتعرض مصفاة نفط جنوبي روسيا لهجوم بمسيرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، في وقت ينتظر فيه وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى هولندا في زيارة غير معلنة.

وأفادت صحيفة "كييف إندبندنت" بسماع دوي "انفجارين هائلين" وإطلاق صافرات الإنذار في عدة مناطق أوكرانية، كما قالت الإدارة العسكرية في كييف إنه تم تفعيل الدفاع الجوي.

من جهتها، نقلت وكالة تاس عن خدمات الطوارئ أن حريقا نشب في جزء من مصفاة نفط في جنوبي روسيا بعد هجوم بطائرة مسيرة.

وجاءت هذه التطورات بعد إعلان الرئاسة الروسية إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين على الكرملين وصفته بالإرهابي.

وقال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يصب بأذى، وإنه لم يكن موجودا في الكرملين لحظة الهجوم الذي اعتبره محاولة لاغتياله.

وردا على هذا الاتهامات، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -خلال مؤتمر صحفي مشترك في هلسنكي مع نظرائه في دول شمال أوروبا- إن بلاده تحارب على أراضيها ولا تهاجم بوتين أو موسكو.





زيارة غير معلنة

في سياق متصل، ذكرت مصادر إعلامية هولندية أن زيلينسكي غادر هلسنكي، التي قام بزيارة غير معلنة لها، على متن طائرة حكومية هولندية أمس الأربعاء.

وتفيد التقارير بأنه من المقرر أن يلقي الرئيس الأوكراني خطابا اليوم الخميس، لكن لم تؤكد الحكومة في لاهاي بعد هذه التقارير.

وقدمت هولندا حتى الآن لأوكرانيا مساعدات عسكرية تبلغ نحو 1.2 مليار يورو لمساعدة كييف في حربها ضد روسيا.

وكان زيلينسكي قد التقى قادة دول الشمال في قمة دبلوماسية أمس الأربعاء، تعهدوا فيها "بتقديم أقصى قدر من الدعم للرئيس الأوكراني طالما كانت هناك حاجة لذلك".

وتعهدت دول شمال أوروبا بتقديم دعم ثابت لأوكرانيا في حربها ضد روسيا وسعيها من أجل الانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن في قمة اليوم الأربعاء.

وتعهدت فنلندا والسويد والنروج والدانمارك وأيسلندا خلال المحادثات الدبلوماسية بتقديم "الدعم السياسي والمالي والإنساني والعسكري لأوكرانيا".

من جهته، أعلن البيت الأبيض موافقة الرئيس جو بايدن على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير إن المساعدات الجديدة تتضمن مدافع هاوتز، ومضاداتٍ للدروع، وذخيرة ًلمنظومة صواريخ هيمارس.