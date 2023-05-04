عاجل| الخارجية الروسية: موسكو سترد على هجوم الكرملين وفق تقييمات التهديد الذي وجهته كييف للقيادة الروسية
4/5/2023-|آخر تحديث: 4/5/202301:43 PM (مكة المكرمة)
الخارجية الروسية:
- موسكو سترد على هجوم الكرملين وفق تقييمات التهديد الذي وجهته كييف للقيادة الروسية
- على المجتمع الدولي إدانة تصرفات نظام كييف بعد استهداف الكرملين
الرئاسة الرئاسة الروسية:
- موسكو لديها عدة خيارات للرد على الهجوم الذي استهدف الكرملين
- من السخيف أن تحاول كييف وواشنطن النأي بنفسيهما عن الهجوم الذي استهدف الكرملين
الكرملين:
- نعلم أن قرارات القيام بمثل هذه الأعمال الإرهابية تتخذ في واشنطن وليس كييف
- على واشنطن بمشاركتها في الهجوم على الكرملين إدراك خطورة هذا التورط المباشر في النزاع
- لا خطط لبوتين لإلقاء كلمة أو عقد اجتماع بمجلس الأمن القومي ولا تغيير في العملية العسكرية بأوكرانيا
- الرد الروسي على هجوم المسيرتين سيكون مدروسا ومتوازنا
- واقعة الطائرتين المسيرتين تتطلب تحقيقا شاملا وعاجلا ولا يمكن القول متى ستظهر النتائج
المصدر : الجزيرة + وكالات