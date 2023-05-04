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عاجل| الخارجية الروسية: موسكو سترد على هجوم الكرملين وفق تقييمات التهديد الذي وجهته كييف للقيادة الروسية

4/5/2023-|آخر تحديث: 4/5/202301:43 PM (مكة المكرمة)

الخارجية الروسية:

  • موسكو سترد على هجوم الكرملين وفق تقييمات التهديد الذي وجهته كييف للقيادة الروسية
  • على المجتمع الدولي إدانة تصرفات نظام كييف بعد استهداف الكرملين

الرئاسة الرئاسة الروسية:

  • موسكو لديها عدة خيارات للرد على الهجوم الذي استهدف الكرملين
  • من السخيف أن تحاول كييف وواشنطن النأي بنفسيهما عن الهجوم الذي استهدف الكرملين

الكرملين:

  • نعلم أن قرارات القيام بمثل هذه الأعمال الإرهابية تتخذ في واشنطن وليس كييف
  • على واشنطن بمشاركتها في الهجوم على الكرملين إدراك خطورة هذا التورط المباشر في النزاع
  • لا خطط لبوتين لإلقاء كلمة أو عقد اجتماع بمجلس الأمن القومي ولا تغيير في العملية العسكرية بأوكرانيا
  • الرد الروسي على هجوم المسيرتين سيكون مدروسا ومتوازنا
  • واقعة الطائرتين المسيرتين تتطلب تحقيقا شاملا وعاجلا ولا يمكن القول متى ستظهر النتائج
المصدر : الجزيرة + وكالات