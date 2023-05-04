تحقيق إسرائيلي: خلل في منظومة القبة الحديدية حال دون اعتراض صواريخ أطلقت من غزة

كشف تحقيق داخلي، لسلاح الجو الإسرائيلي، عن وجود خلل في تفعيل منظومة القبة الحديدية حال دون اعتراض صواريخ أطلقت من غزة على سديروت، خلال جولة التصعيد الأخيرة في قطاع غزة، يوم الثلاثاء الماضي.

وأدت الصواريخ التي أطلقت من غزة الثلاثاء إلى إصابة 3 عمال أجانب أحدهم بجروح خطيرة، وذلك إثر سقوط صاروخ في إحدى ورش البناء، وإلى إصابة مباشرة وسط حي سكني في المدينة.

وأثار الحادث موجة تساؤلات في إسرائيل عن فاعلية منظومة القبة الحديدية، وفي حينه أعلن جيش الاحتلال التحقيق في الأمر.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر عسكري إسرائيل -لم تسمه- أنه تم اكتشاف المشكلة ظهر الثلاثاء وتم التعامل معها على الفور ولم تظهر أثناء الليل، دون توضيح ماهية هذا الخلل الفني أو أسبابه.

وتابع المصدر "يبدو أن نسبة اعتراض القبة الحديدية تبلغ 90.5%".

والقبة الحديدية منظومة دفاع جوي بالصواريخ ذات قواعد متحركة، طورته شركة "رفائيل" الإسرائيلية لأنظمة الدفاع المتقدمة بالتعاون مع الجيش الأميركي.​​​​​​​

وجاء إطلاق الصواريخ من القطاع الثلاثاء الماضي في أعقاب استشهاد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان في سجون الاحتلال إثر إضراب طويل عن الطعام، تبعه سلسلة من الغارات الإسرائيلية على مواقع متفرقة للمقاومة في غزة.

وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن الفصائل الفلسطينية أطلقت أكثر من 70 صاروخا من القطاع باتجاه مستوطنات غلاف غزة، منذ صباح الثلاثاء.

وفي أعقاب هذا التصعيد، توصلت الفصائل الفلسطينية والاحتلال إلى وقف لإطلاق النار بينهما دخل حيّز التنفيذ فجر أمس، وفقا لما ذكرته الجزيرة نقلا عن مصدر بالمقاومة الفلسطينية.

وأكد المصدر ذاته للجزيرة أمس أن الاتفاق سيكون متزامنا ومشروطا بالتزام الطرفين، موضحا أنه كان نتيجة دخول أطراف عدة على خط الوساطة لوقف التصعيد الإسرائيلي ضد القطاع.