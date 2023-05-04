أردوغان: انتخابات 14 مايو الخطوة الأولى لمُثل تركيا القوية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المرتقبة في 14 مايو/أيار الجاري، ستكون الخطوة الأولى لمُثل تركيا القوية.

جاء ذلك في خطاب ألقاه -أمس الأربعاء- خلال مشاركته في تجمع جماهيري لأنصاره بولاية ريزة شمال شرقي البلاد.

ودعا أردوغان جميع المواطنين للتوجه إلى صناديق الاقتراع يوم 14 مايو/أيار، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وخاطب الحشود قائلا: خلال 21 عاما أنجزنا (حكومات حزب العدالة والتنمية) مشاريع لم يتمكن الذين سبقونا في حكم البلاد من إنجازها على مدى السنوات السبعين الماضية.

وأضاف أردوغان: معا كسرنا الأغلال التي فُرضت على إرادة شعبنا، معا أخرجنا بلادنا من العديد من العواصف إلى بر الأمان، معا تصدينا للهجمات الغادرة التي شنتها التنظيمات الإرهابية.

وخلال خطابه، استعرض الرئيس التركي -عبر الشاشات العملاقة- بعض المشاريع التي قامت بها حكوماته في البلاد منذ العام 2002.

ووعد أردوغان أنصاره بالمزيد من المشاريع العملاقة في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

انطلاق التصويت بدول عدة

وقد بدأ الناخبون الأتراك المقيمون في عدة من بينها بلغاريا وكازاخستان وبولندا، اليوم، بالتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وفي 27 أبريل/نيسان الماضي، بدأت عملية التصويت في الانتخابات للأتراك المسجلين أماكن إقاماتهم خارج حدود البلاد.

ويتوجه الناخبون -في عموم تركيا- إلى صناديق الاقتراع يوم 14 من الشهر الجاري، لاختيار مرشحيهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.