على خلفية أحداث السجن المركزي في الكويت.. إيقاف مسؤوليْن كبيرين بوزارة الداخلية

أصدر الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة -اليوم الأربعاء- قرارا وزاريا بإيقاف مسؤوليْن كبيرين في وزارة الداخلية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الشيخ طلال أوقف كلا من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية ومدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية عن العمل.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة -في بيان صحفي- إن الشيخ طلال أصدر قرارا بتشكيل لجنة من الجهات المختصة للتحقيق في الأحداث التي وقعت أمس الثلاثاء بالسجن المركزي.