5 قتلى في غارة إسرائيلية على موقع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالحدود اللبنانية السورية

قتل 5 عناصر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة وجرح 7 آخرون اليوم الثلاثاء في غارة إسرائيلية على إحدى المواقع التابعة لها عند الحدود اللبنانية السورية.

ووقعت الغارة فجرا واستهدفت مركزا عسكريا في منطقة قوسايا عند الحدود اللبنانية السورية شرقي سهل البقاع اللبناني.

وتسببت الغارة في إصابة آليات تابعة للجبهة عند مدخل أحد أنفاق الموقع المستهدف وفي خسائر مادية لم تحددها الجبهة الشعبية.

وتعتبر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة فصيلا فلسطينيا قوميا يساريا، انشق عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، واتخذ من العاصمة السورية دمشق مقرا لقيادته.

وقام هذا الفصيل بعمليات ضد إسرائيل، وخاض معارك ضد مليشيات الجبهة اللبنانية خلال الحرب الأهلية اللبنانية، وله نفوذ على المخيمات الفلسطينية خاصة اليرموك في سوريا وبرج البراجنة في لبنان، وتوجد له قواعد عسكرية في منطقة الناعمة جنوب لبنان، ويعتبر حليفا وثيقا لسوريا.