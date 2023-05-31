عاجل | حاكم إقليم كراسنودار الروسي: حريق بسبب هجوم بمسيرة أوكرانية على مصفاة أفيبسك لتكرير النفط قرب عاصمة الإقليم
31/5/2023-|آخر تحديث: 31/5/202308:58 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
عاجل | حاكم إقليم كراسنودار الروسي: حريق بسبب هجوم بمسيرة أوكرانية على مصفاة أفيبسك لتكرير النفط قرب عاصمة الإقليم
حاكم مقاطة بيلغورود الروسية: 4 جرحى في قصف أوكراني على شبشينكو وبدء إجلاء 300 شخص باتجاه مناطق أخرى
سلطات لوغانسك الموالية لروسيا: مقتل 5 أشخاص وجرح 19 في قصف أوكراني على المدينة
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المصدر : الجزيرة + وكالات