الرئيس الصيني: وضع الأمن القومي في البلاد معقد وخطير

وصف الرئيس الصيني شي جين بينغ وضع الأمن القومي في البلاد بالمعقد والخطير، داعيا إلى ضرورة فهم أعمق للوضع وتسريع تحديث نظام وقدرات الأمن القومي الصيني، وفق ما نقلته صحيفة الشعب اليومية.

وشدد الرئيس شي على أهمية تحسين الاستجابة للمراقبة الفورية لمخاطر الأمن القومي وإجراء الإنذار المبكر في الوقت المناسب، والقضاء على التهديدات من خلال مجموعة قوية من الإجراءات، حسب تعبيره.

كما أكد الرئيس الصيني على تعقيد وضخامة قضايا الأمن القومي التي تواجه البلاد وتزايدها بشكل كبير، مشيرا إلى ضرورة حماية نظام الأمن القومي للأمن السياسي للصين وتحسين الحوكمة الأمنية وتكنولوجيا الذكاء الصناعي، وفق قوله.

على صعيد آخر قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت 7 طائرات عسكرية و3 سفن حربية صينية في محيط تايوان خلال الساعات الـ24 الماضية. وأضافت أنه لم تعبر أي طائرة تابعة للجيش الصيني خط الوسط لمضيق تايوان، وفق بيان الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أنه ردا على ذلك، أرسل الجيش التايواني طائرات دورية قتالية وسفنا حربية لتحذير الجانب الصيني، كما نشر أنظمة صواريخ لمراقبة الطائرات الصينية، بحسب وزارة الدفاع التايوانية.