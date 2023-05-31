سقوط صاروخ فضائي لبيونغ يانغ في البحر وأميركا تدين الإطلاق وسول تنتشل الحطام

أعلنت كوريا الشمالية أن صاروخا فضائيا يحمل قمرا صناعيا للاستطلاع العسكري أطلقته صباح اليوم الأربعاء تحطم في البحر بسبب خلل فني، في خطوة أدانتها الولايات المتحدة وقالت إنها "تزيد التوترات"، في حين قالت كوريا الجنوبية إنها تعمل على انتشال حطام يعتقد أنه جزء من الصاروخ الذي أطلقته جارتها الشمالية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية -نقلًا عن إدارة تطوير الطيران الوطنية- إن "الصاروخ الفضائي الجديد تشيوليما-1 تحطم في البحر الغربي"، الاسم الكوري للبحر الأصفر.

وأضافت أن الصاروخ "فقد زخمه بسبب خلل في عمل محرك الطبقة الثانية بعد أن انفصلت الطبقة الأولى خلال تحليق طبيعي"، موضحة أن هذا الفشل يعود "إلى قلة موثوقية واستقرار نظام المحرك من النوع الجديد المطبق على الصاروخ الفضائي تشيوليما-1 وإلى الطبيعة غير المستقرة للوقود المستخدم".

وقالت إدارة الطيران إنها "ستجري تحقيقًا معمقًا في العيوب الخطرة التي تم اكتشافها خلال إطلاق القمر الاصطناعي، وستتخذ إجراءات علمية وتقنية عاجلة للتغلب عليها، وستجري عملية إطلاق ثانية في أسرع وقت ممكن عبر إجراء اختبارات جزئية مختلفة".

من جهتها، قالت جارتها كوريا الجنوبية إنها تعمل على انتشال حطام يعتقد أنه لجزء من الصاروخ الذي أطلقته جارتها الشمالية صباح اليوم الأربعاء.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سول إنه "قرابة الساعة 08:05 من صباح اليوم (بالتوقيت المحلي)، رصد جيشنا في المياه على بُعد 200 كلم غرب جزيرة إيوتشيونغ جسما يُعتقد أنه جزء من الصاروخ الفضائي الكوري الشمالي المزعوم، وهو يعمل على انتشاله".

إدانة أميركية يابانية أممية

على صعيد ردود الأفعال الدولية، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إطلاق كوريا الشمالية قمرا عسكريا باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

كما أدان البيت الأبيض "بشدة" عملية إطلاق الصاروخ وحذر من أن هذه الخطوة "تزيد التوترات".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض آدم هودج إن الصاروخ الذي أطلقته بيونغ يانغ في عملية تستخدم "تكنولوجيا الصواريخ الباليستية (…) يهدد بزعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة وما بعدها".

وأضاف أن "إطلاق هذا الصاروخ الفضائي المزعوم يستخدم تقنيات مرتبطة مباشرة بالبرنامج الكوري الشمالي للصواريخ الباليستية العابرة للقارات"، وقال إن على "بيونغ يانغ أن توقف فورًا استفزازاتها وأن تختار الحوار".

وأكد هودج أن الولايات المتحدة "ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان أمن الأراضي الأميركية وأمن حليفتيها كوريا الجنوبية واليابان".

من جهتها، قالت اليابان إن كوريا الشمالية انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي بإطلاقها صباح اليوم الأربعاء "صاروخًا باليستيا"، وذلك بعيد إعلان كوريا الشمالية إطلاق صاروخ فضائي فشل في وضع قمر اصطناعي في المدار وتحطم في البحر.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو "بما أن إطلاق صاروخ باليستي كهذا ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، فإن اليابان احتجت بشدة على كوريا الشمالية وأدانت بشدة" إطلاقها هذا الصاروخ.