تقرير سري للاتحاد الأوروبي يحذر من "تسارع" الضغط الإسرائيلي على القدس ومحاولة تغيير واقعها الديمغرافي

حذر تقرير سري للاتحاد الأوروبي مما وصفه بـ "التسارع الكبير" للضغط الإسرائيلي على القدس ومحاولة تغيير الواقع الديمغرافي فيها.

وأشار التقرير -الذي حصلت صحيفة إلباييس الإسبانية على نسخة منه- إلى أنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي أن تعارض "بشكل لا لبس فيه" الخطط أحادية الجانب الهادفة لتغيير وضع وحدود القدس.

وأضاف التقرير أن إسرائيل سرعت إلى حد كبير في العام الأخير الضغط على المواطنين الفلسطينيين فيها.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك كان إحدى الرسائل التي قام الممثلون الدبلوماسيون في القدس الشرقية ورام الله التابعون لجميع الدول الأعضاء تقريبا بالاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مندوب الاتحاد هناك، بنقلها إلى إدارة الشؤون الخارجية الاتحادية ببروكسل في تقرير سري.