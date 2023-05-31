بسبب تغريدة للسفارة على تويتر.. زيمبابوي تستدعي القائمة بالأعمال الأميركية

أعلنت وزارة الخارجية في زيمبابوي اليوم الأربعاء استدعاء القائمة بأعمال السفارة الأميركية إيلين فرينش إثر اتهامها وبعثتها الدبلوماسية بالتدخل بالانتخابات في البلاد.

يأتي ذلك بعد نشر السفارة الأميركية تغريدة على تويتر أول أمس الاثنين تحث فيها شعب زيمبابوي على "التسجيل للتصويت، والتأكد من إيصال صوتهم" في الانتخابات الرئاسية والعامة المقبلة.

Register to vote and make sure your voice is heard. pic.twitter.com/Gd5YLKh0KM — U.S. Embassy Zimbabwe (@USEmbZim) May 26, 2023

وكانت المسؤولة الأميركية التقت بوزيرة الخارجية بالوكالة في زيمبابوي روفينا تشيكافا، لكن اجتماعهما لم يقنع البعثة الدبلوماسية الأميركية بحذف التغريدة.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم السفارة الأميركية في زيمبابوي ميغ ريغز إن البعثة "لن تتخلى عن المنشور الذي يدعو إلى إحلال السلام خلال فترة الانتخابات".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلن رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا (في الحكم منذ 2017) أن بلاده ستجري الانتخابات الرئاسية والعامة في 23 أغسطس/آب المقبل.

واتفق الاتحاد الوطني الأفريقي الحاكم في زيمبابوي على ترشيح منانغاغوا (80 عاما) لولاية رئاسية ثانية.

وبالإضافة إلى اختيار الرئيس سيدلي الناخبون أيضا بأصواتهم لاختيار 80 عضوا في مجلس الشيوخ و270 عضوا في الجمعية الوطنية.