بسبب تغريدة للسفارة على تويتر.. زيمبابوي تستدعي القائمة بالأعمال الأميركية

أعلنت وزارة الخارجية في زيمبابوي اليوم الأربعاء استدعاء القائمة بأعمال السفارة الأميركية إيلين فرينش إثر اتهامها وبعثتها الدبلوماسية بالتدخل بالانتخابات في البلاد.

يأتي ذلك بعد نشر السفارة الأميركية تغريدة على تويتر أول أمس الاثنين تحث فيها شعب زيمبابوي على "التسجيل للتصويت، والتأكد من إيصال صوتهم" في الانتخابات الرئاسية والعامة المقبلة.

Register to vote and make sure your voice is heard. pic.twitter.com/Gd5YLKh0KM

— U.S. Embassy Zimbabwe (@USEmbZim) May 26, 2023