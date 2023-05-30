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واشنطن تفرض عقوبات جديدة تتعلق بسوريا

epa00831990 An official at the Central Bank of Syria counts money on Monday, Oct. 2, 2006. Syrian President Bashar al-Assad endorsed late Sunday the setting up of a stock exchange market. The stock market would be titled "Damascus Stock Market" and would enjoy a financial and administrative independence. Syrian Finance Minister Mohammad Hussein said the stock exchange aims at creating the suitable climate to facilitate the investment of capitals and give a push to economic activities as it would allow Arab and foreigners to invest in the Syrian market.(EPA Photo Youssef Badawi). EPA/YOUSSEF BADAWI
فرضت الإدارات الأميركية المتعاقبة عقوبات في عدة مناسبات على محلات صرافة تعمل في سوريا (وكالة الأنباء الأوروبية)
30/5/2023

أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت أن واشنطن أصدرت عقوبات جديدة تتعلق بسوريا، استهدفت شركتي الفاضل والأدهم للصرافة.

وجاء في تقرير لوزارة الخزانة الأميركية -وفق الموقع- أن شركة الفاضل للصرافة، سهلت تحويلات بملايين الدولارات منذ عام 2021 إلى حسابات في مصرف سوريا المركزي.

كما ذكر الموقع أن الشركة سهّلت نقل أموال سورية لمسؤول مالي في حزب الله يدعى "محمد قاسم البزال" مقابل شحنات النفط الإيرانية. ويملك شركة الفاضل 3 أشقاء هم فاضل ومطيع ومحمد بلوي.

كما ذكر الموقع أن شركة الأدهم للصرافة، ومقرها دمشق، سهّلت تحويلات بملايين الدولارات منذ عام 2021 إلى حسابات في مصرف سوريا المركزي، وأنه اعتبارا من أواخر عام 2022، حوّلت شركة الأدهم للصرافة الأموال بانتظام إلى الخارج لصالح مصرف سوريا المركزي.

ومنذ قيام الثورة السورية عام 2011 فرضت الإدارات الأميركية المتعاقبة عقوبات على كيانات وأشخاص مرتبطين بالنظام السوري.

يذكر أن مشرّعين أميركيين قدموا في 12 مايو/أيار الجاري مشروع قانون يمنع الاعتراف بأي حكومة سورية بقيادة بشار الأسد، ويوسع قانونَ قيصر الأميركي الذي يفرض مجموعة عقوبات صارمة على سوريا منذ 2020.

المصدر : الجزيرة + رويترز