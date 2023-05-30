واشنطن تفرض عقوبات جديدة تتعلق بسوريا

أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت أن واشنطن أصدرت عقوبات جديدة تتعلق بسوريا، استهدفت شركتي الفاضل والأدهم للصرافة.

وجاء في تقرير لوزارة الخزانة الأميركية -وفق الموقع- أن شركة الفاضل للصرافة، سهلت تحويلات بملايين الدولارات منذ عام 2021 إلى حسابات في مصرف سوريا المركزي.

كما ذكر الموقع أن الشركة سهّلت نقل أموال سورية لمسؤول مالي في حزب الله يدعى "محمد قاسم البزال" مقابل شحنات النفط الإيرانية. ويملك شركة الفاضل 3 أشقاء هم فاضل ومطيع ومحمد بلوي.

كما ذكر الموقع أن شركة الأدهم للصرافة، ومقرها دمشق، سهّلت تحويلات بملايين الدولارات منذ عام 2021 إلى حسابات في مصرف سوريا المركزي، وأنه اعتبارا من أواخر عام 2022، حوّلت شركة الأدهم للصرافة الأموال بانتظام إلى الخارج لصالح مصرف سوريا المركزي.

ومنذ قيام الثورة السورية عام 2011 فرضت الإدارات الأميركية المتعاقبة عقوبات على كيانات وأشخاص مرتبطين بالنظام السوري.

يذكر أن مشرّعين أميركيين قدموا في 12 مايو/أيار الجاري مشروع قانون يمنع الاعتراف بأي حكومة سورية بقيادة بشار الأسد، ويوسع قانونَ قيصر الأميركي الذي يفرض مجموعة عقوبات صارمة على سوريا منذ 2020.