هيئة الانتخابات التركية تعلن رسميا عدد مقاعد الأحزاب في البرلمان

أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار عدد المقاعد التي فازت بها الأحزاب بحسب النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي أجريت في 14 مايو/أيار الجاري.

وفي مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء قال ينار إن الهيئة استكملت النظر في الطعون وأرسلت النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية للدورة الـ28 لإعلانها في الجريدة الرسمية.

وأوضح أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 88.92% داخل البلاد و53.80% خارجها.

ولفت إلى أن نسبة المشاركة الإجمالية في الانتخابات البرلمانية -بما في ذلك داخل البلاد وخارجها وفي المعابر الحدودية- بلغت 87.05%.

ولفت إلى أن حزب العدالة والتنمية حصل على 268 مقعدا برلمانيا (من أصل 600 مقعد العدد الإجمالي لمقاعد البرلمان)، والحركة القومية 50 مقعدا، فيما نال حزب الرفاه مجددا 5 مقاعد، واليسار الأخضر 61، والعمال التركي 4، والشعب الجمهوري 169، وحصل حزب الجيد على 43 بحسب النتائج النهائية.

يذكر أن الأحزاب التركية خاضت الانتخابات في تحالفين رئيسين، وهو ما مكن بعض الأحزاب الصغيرة من دخول البرلمان بسبب تلك التحالفات.

وضم التحالف الأول -الذي أطلق عليه اسم تحالف الجمهور- حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الحركة القومية قومي التوجه والمتحالف مع العدالة والتنمية، وحزب الرفاه الجديد إسلامي التوجه، وحزب هدى بار الكردي الإسلامي، وحزب الوحدة الكبرى القومي المحافظ، وحزب اليسار الديمقراطي الذي يحسب على يسار الوسط.

وبخلاف العدالة والتنمية والحركة القومية تعتبر أحزاب تحالف الجمهور الأخرى أحزابا صغيرة، ولم يُتوقع لأي منها الحصول على نسبة ملموسة من الأصوات، لكن وجودها منح التحالف صورة الإطار السياسي الوطني الجامع، وعزز فرص مرشحيه في مناطق محددة تمتع فيها واحد من هذه الأحزاب بنفوذ مميز.

وأطلق على التحالف الثاني اسم تحالف الأمة الذي ضم أكبر كتلة معارضة، بما في ذلك حزب الشعب الجمهوري، والكمالي العلماني الذي قاد الجمهورية منفردا طوال ربع قرن، وحزب الجيد قومي التوجه المنشق عن الحركة القومية، إضافة إلى أحزاب السعادة، والمستقبل، والديمقراطية والتقدم، والحزب الديمقراطي، وتحسب جميعا على الجناح المحافظ أو الإسلامي للسياسة التركية، لكن هذه الأحزاب الأربعة تعتبر أحزابا صغيرة، إلى حد أنه لم يُتوقع لأي منها الحصول على 1% من الأصوات.