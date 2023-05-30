مشهد مؤلم.. انزلاق جريح أثناء نقله لسيارة الإسعاف

في مشهد مؤلم وصادم في الوقت ذاته بمدينة ساو باولو البرازيلية، انزلق جريح عن النقالة التي حمله عليها رجلا إطفاء برازيليان وارتطم جسده بأرضية الشارع بينما كان رجلا الإطفاء يهمّان بنقله إلى سيارة الإسعاف.

وأرفقت وسائل إعلام برازيلية مقطع فيديو قصيرا يوثق لحظة انزلاق الجريح عن نقالة الإسعاف بعد تعرُّضه لحادث، حيث انزلقت عجلات السرير المتحرك على الطريق ما أدى لانقلاب الرجل وارتطامه بالأرض بقوة.

➡️ Bombeiros derrubam vítima de maca durante resgate em São Paulo Paciente caiu enquanto estava sendo levado para ambulância pic.twitter.com/bRnnikRxbn — Metrópoles (@Metropoles) May 29, 2023

وانتشر الفيديو عبر المنصات الإخبارية أمس الاثنين، ونُقل الجريح بعد الحادث إلى المستشفى بشكل طبيعي، ولم تتوفر معلومات حول حالته الصحية.