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مشهد مؤلم.. انزلاق جريح أثناء نقله لسيارة الإسعاف

Paciente caiu enquanto estava sendo levado para ambulância CREDIT: OFFICAL TWITTER ACCOUNT (Metrópoles)
لم تتوفر معلومات حول حالة المريض بعد وقوعه عن النقالة (مواقع التواصل)
30/5/2023

في مشهد مؤلم وصادم في الوقت ذاته بمدينة ساو باولو البرازيلية، انزلق جريح عن النقالة التي حمله عليها رجلا إطفاء برازيليان وارتطم جسده بأرضية الشارع بينما كان رجلا الإطفاء يهمّان بنقله إلى سيارة الإسعاف.

وأرفقت وسائل إعلام برازيلية مقطع فيديو قصيرا يوثق لحظة انزلاق الجريح عن نقالة الإسعاف بعد تعرُّضه لحادث، حيث انزلقت عجلات السرير المتحرك على الطريق ما أدى لانقلاب الرجل وارتطامه بالأرض بقوة.

وانتشر الفيديو عبر المنصات الإخبارية أمس الاثنين، ونُقل الجريح بعد الحادث إلى المستشفى بشكل طبيعي، ولم تتوفر معلومات حول حالته الصحية.

المصدر : وكالة سند