مشاهد مرعبة.. الحرائق تلتهم الأخضر واليابس شرق كندا وتجبر الآلاف على ترك منازلهم

التهمت الحرائق مساحات واسعة من الغابات شرق كندا على مدار الأيام الماضية، وزادت حدتها الساعات الأخيرة، خاصة في حريق تانتالون الذي لم يقتصر على المساحات الزراعية بل اجتاح العديد من المنازل وأدى إلى نزوح آلاف المواطنين.

وبحسب السلطات الكندية، فقد اضطر أكثر 16 ألف شخص لإخلاء منازلهم في مقاطعة نوفا سكوشا بعد أن هدّدت الحرائق العديدة المستعرة في البلاد مناطق سكنية قرب مدينة هاليفاكس.

ومايزال الحريق خارج نطاق السيطرة شمال غرب هاليفاكس منذ ليل الأحد حين أعلنت السلطات حالة الطوارئ، داعية سكّان الضواحي إلى البقاء على أهبّة الاستعداد لإخلاء منازلهم في أيّ لحظة.

Canada: Folks evacuating Tantallon, Nova Scotia. It’s being reported that this fire has the largest resource response in Province history. #canada #novascotia #wildfire pic.twitter.com/4fLBFgWNar — The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) May 28, 2023

وأعلنت بلدية هاليفاكس، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الأحد، حالة الطوارئ المحلية في المحيط والمناطق المتضررة من حرائق الغابات الهائلة التي سببت عمليات الإجلاء وإغلاق المدارس وانقطاع التيار الكهربائي خارج الإقليم.

She ripped… Nova Scotia, Canada. The winds were very strong. Multiple fires have burned in the province. Halifax fire has reported that structure loss is immense due to the fire in Tantallon. #canada #tantallonfire #wildfire

📷: @or_bit_eye pic.twitter.com/bSiyl21Pgq — The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) May 29, 2023

وقالت البلدية في بيانها إن حالة الطوارئ ستستمر 7 أيام، ما لم يتم رفعها أو تمديدها، وأرجعت سببها للتغيرات المناخية، والتفاعلات البيئية.

وأوضحت أن الغاية من هذا القرار هي الحصول على مستوى أعلى من التنسيق بين السلطات، والوصول إلى الأموال التقديرية للطوارئ، والتمكن من الحصول على دعم مناسب من المنظمات والشركات لدعم السكان الذين تم إجلاؤهم.

(Environment) A video sent to us from Upper Tantallon earlier. DNR and HRFE crews are working hard on this one. An air quality advisory is in effect via Environment Canada #hfxtraffic pic.twitter.com/Qk17XKI3Bs — WaterfrontMdaHfx (@HfxMda) May 28, 2023

وأظهرت مشاهد عديدة -انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي- حجم الحرائق التي تسببت في حالة الطوارئ بكندا، وتحديدا هاليفاكس.

وبثّت قنوات التلفزة المحليّة مشاهد ظهرت فيها أعمدة دخان تلفّ المنطقة والكثير من المنازل والسيارات، وقد استحالت رماداً بسبب النيران. لكنّ الحريق لم يوقع أيّ إصابات بشرية.

وقالت ماريان وزوجها بيتر غيليسبي اللذين وجدا نفسيهما محاصرين بألسنة النيران "اعتقدنا حقّاً أنّنا سنموت".

Upper Tantallon fire from exit 4 off hwy 103. pic.twitter.com/vUApc772Ss — Jen Britton (@jenniferbritton) May 28, 2023

وأضافا في تصريحات لشبكة "سي بي سي" التلفزيونية العامّة أنّهما فرّا بسيارتهما في حين كان يتساقط عليها الرماد والشرر.

بدوره، روى أحد عناصر الإطفاء المتطوّعين لراديو كندا وقد اغرورقت عيناه بالدموع كيف كان شعوره "وأنا أقود وسط سيارات ومنازل محترقة".

My son’s view as he tried to get home on the Hammonds Plains Road towards Tantallon. He was turned back. Evacuation route is taking us towards Highway 103. #nswildfire pic.twitter.com/YQgF5zmgvS — Rhonda Brown (@RhondaBrown5) May 28, 2023

ووصف تيم هيوستن رئيس وزراء نوفا سكوشا المقاطعة بأنّها "تحت الضغط" بينما قال مايك سافاج رئيس بلدية مدينة هاليفاكس إنّ الحريق "غير مسبوق".

وأضاف سافاج خلال مؤتمر صحفي "لم نوسع محيط منطقة الإخلاء منذ أمس، ممّا يعطي أملاً بأنّ الوضع ربّما استقرّ" مؤكّداً مع ذلك أنّه "لا يزال خطيراً".

The Canadian city of Halifax in Nova Scotia declared a state of local emergency after a wildfire caused evacuations and power outages, with authorities shutting several schools in the affected areas https://t.co/X5O5YpgvES pic.twitter.com/Ko8xC3tCJi — Reuters (@Reuters) May 29, 2023

وقالت السلطات إنه على الرغم من أن الرياح التي أجّجت النيران غيّرت اتجاهها الاثنين وأرجعت الحريق إلى الاتجاه الذي أتى منه، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لدرء الخطر.

وأضافت أن هطول المطر هو السبيل الوحيد لتتمكن فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق، لكن من غير المتوقع هطول أمطار هذا الأسبوع.

Massive Fire in #Halifax #NovaScotia Over 18000 people evacuated so far. My prayers go out to all first responders fighting and those affected. The fire started yesterday and rages on today. All we can hope for is that the sky opens up and the rain helps put out this #fire. pic.twitter.com/SIoVNLk016 — ⚡️CRYPTO SAN さん⚡️ (@NFTcaper) May 29, 2023

وقد نشبت أمس الاثنين حرائق غابات في ثمان من مقاطعات وأقاليم كندا الـ 13.

والسنوات الأخيرة، تعرّض غرب كندا مراراً لظواهر مناخية زادها شدة الاحتباس الحراري.