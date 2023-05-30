عاجل | بوتين: الهجمات على المناطق المدنية والحيوية هي محاولة لإخافة روسيا والشعب الروسي
30/5/2023-|آخر تحديث: 30/5/202305:09 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الهجوم بالطائرات المسيرة على موسكو في وقت سابق اليوم الثلاثاء كان يستهدف "أهدافا مدنية" وإنه سيتم تعزيز الدفاعات الجوية للعاصمة.
بوتين: هجوم المسيرات الأوكراني على موسكو جاء ردا على ضربة روسية استهدفت قيادة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية
بوتين: الهجمات على المناطق المدنية والحيوية هي محاولة لإخافة روسيا والشعب الروسي
بوتين: الدفاع الجوي في موسكو عمل بشكل صحيح لمواجهة الهجمات
الرئيس الروسي: الأشخاص الذين يقودون أوكرانيا ويدارون من قبل الغرب أنشأوا منطقة لعداء روسيا
بوتين: هناك تهديدات أخرى تتعلق بالعمل في محطة الطاقة النووية في زاباروجيا
بوتين: روسيا هاجمت قبل 3 أيام مقر المخابرات العسكرية الأوكرانية
المصدر : الجزيرة + وكالات