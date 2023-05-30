قوات الاحتلال تقتحم مخيما بنابلس وتعلن إصابة أحد جنودها واعتقال 5 فلسطينيين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عسكر بمدينة نابلس، ودهمت منزلي الشهيد حسن قطناني أحد منفذي إطلاق نار في الأغوار الذي أدى لمقتل 3 مستوطنات، والشهيد حسام سليم أحد قادة مجموعات عرين الأسود، وأخذت قياسات المنزلين تمهيدا لهدمهما لاحقا.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم نور شمس في مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أحد جنوده من وحدة دوفديفان بجروح وصفت بالمتوسطة، وذلك إثر انفجار عبوة ناسفة ألقيت باتجاه القوة العسكرية التي داهمت مخيم نور شمس.

كما أعلن اعتقال 5 فلسطينيين في العملية، وقال إن قواته داهمت المخيم بحثا عن أسلحة ومطلوبين فلسطينيين.

وكان شهود عيان أفادوا بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم من محاور عدة معززة بجرافات عسكرية، كما اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان في المخيم.

وفي مدينة جنين شمالي الضفة، ردد مشيّعون -وسط إطلاق نار من مقاومين- هتافات غاضبة تندد بجريمة قتل قوات الاحتلال أمس الاثنين الشهيد أشرف إبراهيم، وتطالبهم بالرد والانتقام.

والشهيد إبراهيم أسير محرر وضابط برتبة عقيد في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية.

ونعت كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) الشهيد، قائلة إنه كان من أعضائها، وأضافت الكتائب أن أشرف إبراهيم استشهد "وهو يتصدى لعدوان واقتحام الاحتلال مدينة جنين".