عاجل | الرئيس التركي: الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لها انعكاسات مهمة في المنطقة والعالم
30/5/2023-|آخر تحديث: 30/5/202303:37 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
أبرز ما قاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام الجمعية العامة رقم 79 لاتحاد الغرف والبورصات التركية:
- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لها انعكاسات مهمة في المنطقة والعالم.
- الرئيس التركي: الانتخابات كانت مصيرية بالنسبة لتركيا والعالم.
- الرئيس التركي: أتمنى أن تعود نتائج الانتخابات بالخير على تركيا.
- الرئيس التركي: لم نواجه أي مشاكل أمنية في الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
- الرئيس التركي: الشعب اختار حزب العدالة والتنمية وتحالف الجمهور واستمرار الاستقرار والنمو في تركيا.
- الرئيس التركي: من فاز بسباق الانتخابات هو الديمقراطية والشعب في تركيا.
- الرئيس التركي: العودة إلى النظام البرلماني كانت من بين وعودهم لكنهم لم ينجحوا في إقناع الناخبين.
- الرئيس التركي: الشعب التركي رفض من خلال صناديق الاقتراع العودة إلى النظام القديم أو تحالف تركيا القديمة.
- الرئيس التركي: على أحزاب المعارضة أن تغير من خطابها الاستفزازي والعنصري.
- الرئيس التركي: يجب على الأحزاب السياسية المعارضة أن تعي جيدا أنه لا يمكن التعارك مع إرادة الناخبين.
- الرئيس التركي: سنعيد إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال وهذا يشكل أولوية بالنسبة لنا.
- الرئيس التركي: المنكوبون في مناطق الزلزال تعرضوا لإهانات بسبب خيارهم السياسي ولن ننسى هذا الأمر أبدا.
- الرئيس التركي: سنتخذ جميع الخطوات اللازمة للحد من التضخم وحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار.
- الرئيس التركي: مهمتنا الآن هي وضع أهداف جديدة أمام بلدنا.
- الرئيس التركي: سننفذ جميع الاتفاقيات التي تصب في صالح تركيا ونهدف لإرساء الأمن والاستقرار من أوروبا إلى آسيا.
- الرئيس التركي: عقب الانتهاء من تشكيل الحكومة وعمل البرلمان سنعود لزياراتنا الخارجية وسنستقبل الزعماء في بلدنا.
- الرئيس التركي: لدينا مسؤوليات كبيرة وعلينا تقييم السنوات الخمس القادمة بتحقيق مزيد من الإنجازات والاستثمارات.
- الرئيس التركي: رفعنا مستوى التعاون مع الغرب على أساس المصالح المشتركة وساهمنا باقتراح حلول لأزمة أوكرانيا.
- الرئيس التركي: لدينا مسؤوليات كبيرة وعلينا تقييم السنوات الخمس القادمة بتحقيق مزيد من الإنجازات والاستثمارات.
- الرئيس التركي: نتعرض لكثير من الافتراءات ونتساءل عما قدمته المعارضة من خدمات في البلديات التي تقودها.
- الرئيس التركي: دعاية المعارضة الانتخابية كانت فاشلة ولم تتمكن من النيل من ثقة الشعب.
- الرئيس التركي: سنركز على إمكانياتنا ونجلب الاستثمارات ونضاعف الإنتاج والتصدير وسننجح في ذلك.
المصدر : الجزيرة