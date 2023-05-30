ضغوط على حكومة جنوب أفريقيا لاعتقال بوتين خلال قمة بريكس

أعلن حزب المعارضة الرئيسي في جنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء أنه اتخذ إجراءات قانونية لإجبار الحكومة على اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حال قرر حضور قمة دول بريكس المخطط لعقدها في البلد الأفريقي في أغسطس/آب المقبل.

وقال حزب التحالف الديمقراطي إنه أطلق دعوى قضائية لضمان قيام الحكومة باحتجاز بوتين وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية "في حال وطئت قدماه جنوب أفريقيا".

وقالت وزيرة العدل في حكومة الظل المعارضة جلينيس بريتينباتش "يهدف هذا الإجراء القضائي الاستباقي لضمان وفاء جنوب أفريقيا بالتزاماتها".

وأكدت بريتينباتش أن الحزب يسعى إلى الحصول على "أمر إعلاني" لتجنب تكرار ما حدث عام 2015 عندما فشلت بريتوريا في اعتقال الرئيس السوداني في حينه عمر البشير الذي كان أيضا مطلوبا للجنائية الدولية.

وتواجه جنوب أفريقيا معضلة دبلوماسية منذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية -التي يقع مقرها في لاهاي- في مارس/آذار الماضي مذكرة توقيف بحق الرئيس بوتين، حيث إنها دولة عضوة في المحكمة الجنائية الدولية، وسيكون متوقعا منها تنفيذ مذكرة التوقيف إذا دخل أراضيها.

ومن المقرر أن تستضيف الدولة الواقعة في جنوب القارة الأفريقية في أغسطس/آب المقبل قمة دول بريكس التي تضم البرازيل والصين والهند وروسيا.

ويأتي تحرك حزب التحالف الديمقراطي القانوني في الوقت الذي منحت فيه الحكومة حصانة دبلوماسية للمسؤولين الذين يحضرون اجتماعات وزراء خارجية مجموعة بريكس هذا الأسبوع ورؤساء الدول المشاركين في القمة المقبلة.

وتشمل الحصانة اجتماعا لوزراء خارجية التجمع في مدينة كيب تاون خلال الفترة من الأول إلى الثاني من يونيو/حزيران المقبل، حسبما أفادت جريدة حكومية أمس الاثنين.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن إدارة العلاقات الدولية والتعاون قولها في بيان رسمي إن الحصانة ستشمل كذلك قمة رؤساء بريكس المقررة في الفترة من 24-22 أغسطس/آب المقبل.

ورأى البعض هذه الخطوة بأنها تمهيدية لتوفير غطاء قانوني لزيارة بوتين، وهو ما نفته بريتوريا، وأكدت وزارة خارجية جنوب أفريقيا في بيان أن "هذه الحصانات لا تلغي أي مذكرة قد تكون أصدرتها أي محكمة دولية بحق أي شخص سيحضر المؤتمر"، وقالت إن إصدار الحصانات أمر "اعتيادي" لاستضافة المؤتمرات الدولية.

ووجهت جنوب أفريقيا دعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في القمة، لكن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف رفض اليوم الثلاثاء القول إن كان بوتين سيتوجه لحضور القمة أم لا.

وأكد بيسكوف "سيتم تمثيل روسيا على النحو الواجب"، مضيفا أن موسكو تتوقع من شركائها في بريكس "ألا يسترشدوا" بما وصفتها بـ"قرارات غير مشروعة" مثل مذكرة الاعتقال.

ورفضت جنوب أفريقيا إدانة موسكو منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، مشددة على اتخاذ موقف حيادي لتكون قادرة على "أداء دور في حل النزاعات".