رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث أوضاع قطاع غزة مع مدير المخابرات المصرية

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل سبل تخفيف معاناة سكان قطاع غزة وتسهيل حركة سكان القطاع عبر معبر رفح.

كما شملت المباحثات موضوع ربط الكهرباء بين مصر وقطاع غزة لرفع كفاءتها وقدرتها الاستيعابية، وسير عملية إعادة الإعمار.

جاء ذلك في لقاء بالعاصمة القاهرة خلال زيارة يجريها رئيس الحكومة الفلسطينية إلى مصر، حسب بيان لمكتب اشتية.

وقال البيان إن اشتية بحث مع كامل العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضايا المتعلقة بقطاع غزة وسبل التخفيف من معاناة سكانه، وتسهيل حركة فلسطيني القطاع عبر المعابر.

وناقش الجانبان ضرورة وجود دور مصري في عملية إنشاء محطات تحلية مياه ممولة من المانحين في قطاع غزة، وتفعيل شبكات الهاتف المحمول الفلسطيني في مصر.

ووضع اشتية رئيس المخابرات المصرية في صورة الوضع في فلسطين، في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية.

وناشد رئيس الوزراء الفلسطيني رئيس المخابرات المصرية الضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها المتعلقة بالاقتحامات المتكررة للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية بالضفة الغربية وتصاعد الاستيطان وعمليات القتل ووقف الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية.

وكان اشتية قد وصل أمس الاثنين إلى القاهرة على رأس وفد وزاري فلسطيني، في زيارة رسمية تستمر حتى يوم غد الأربعاء.

ويعاني أكثر من مليوني فلسطيني من أوضاع معيشية متدهور للغاية في غزة، بسبب الحصار منذ فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالانتخابات التشريعية عام 2006.

وحسب تقرير أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في مايو/أيار 2022، فإن نسبة البطالة في قطاع غزة بلغت 47%.