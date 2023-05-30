جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق مناورات تحاكي حربا متعددة الجبهات

أطلق الجيش الإسرائيلي مناورات عسكرية شاملة تحاكي حربا متعددة الجبهات، تشمل جبهة لبنان وسوريا وغزة والضفة الغربية.

وقال الناطق العسكري الإسرائيلي إن التدريبات ستستمر أسبوعين، وتشارك فيها أذرع الجيش كافة، البرية والجوية والبحرية، كما ستشمل تدريبات تحاكي إدارة عمليات الجيش من قبل هيئة الأركان العامة.

وسيجري خلال المناورات التدرب على عمليات دفاعية وهجومية، في إطار حرب متعددة الأطراف، كما سيجري فحص جاهزية الجيش ومستوى التنسيق بين وحداته.

وفي وقت سابق أمس الاثنين، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية -في بيان- إنها أجرت تجارب لمنظومة "القبة الحديدية البحرية"، تحاكي تهديدات حالية ومستقبلية.

وذكر البيان المشترك مع قيادة جيش الاحتلال، أن مديرية تطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية بالوزارة، وسلاح البحرية التابع للجيش وشركة رافائيل، استكملوا بنجاح سلسلة تجارب بمشاركة أنظمة متعددة لطبقات الدفاع المختلفة، بينها منظومة القبة الواقية للدفاع الجوي من البحر أو "القبة الحديدية البحرية".

وأفاد بأن هذه القبة البحرية "تعاملت بنجاح مع التهديدات المتقدمة على البنى التحتية والأصول الإستراتيجية في المياه الاقتصادية لإسرائيل".

وأشار البيان إلى أن التجربة شملت "منظومة القبة الواقية بنسختها البحرية من سفينة ماغين ساعر 6، أمام تشكيلة متنوعة من التهديدات المتقدمة".

وأضاف "تم خلال سلسلة التجارب اختبار عدة سيناريوهات تحاكي التهديدات القائمة حاليا والمستقبلية التي قد تتعامل معها السفن الدفاعية خلال المواجهة، مثل: القذائف الصاروخية والصواريخ الجوالة والطائرات المسيّرة".

و"القبة الحديدية" منظومة دفاع جوي بالصواريخ ذات قواعد متحركة، طورتها شركة "رافائيل" الإسرائيلية لأنظمة الدفاع بالتعاون مع الجيش الأميركي. ​​​​​​​