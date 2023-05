التوتر في كوسوفو.. قوات الناتو تعزز وجودها في 4 بلديات عقب صدامات عنيفة مع متظاهرين

أعلنت قوات حفظ السلام الدولية التابعة لحلف شمال الأطلسي في كوسوفو تعزيز وجودها في 4 بلديات، شمالي البلاد، عقب صدامات بين الأقلية الصربية وقوات الأمن الكوسوفية.

ودعت قوات حفظ السلام المعروفة بـ "كفور" جميع الأطراف للامتناع عن الأعمال التي تؤجج التوتر أو تسبب التصعيد، مؤكدة أنها على استعداد لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان "بيئة آمنة بشكل محايد ونزيه".

كما أضافت "كفور" حواجز جديدة في محيط مبنى بلدية زفيتشان مع استمرار توافد المحتجين الصرب إلى المكان، وحثت بلغراد وبريشتينا على الانخراط في الحوار الذي يقوده الاتحاد الأوروبي، للحد من التوترات.

وأكدت هذه القوة الدولية أنها تسعى إلى منع مزيد من التدهور في الموقف في كوسوفا بعد الاشتباكات التي شهدتها المنطقة أمس.

This is the worst that’s been seen in 🇽🇰 for many years. Serb militants in northern 🇽🇰 attack Nato forces and wound eleven of them. The cycle of escalation must be broken quickly! pic.twitter.com/JltZXL4k6Y

— Carl Bildt (@carlbildt) May 29, 2023