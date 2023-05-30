"المسافة صفر" يسلط الضوء على معاناة المسلمين في الهند

ضمن التحقيقات الميدانية لبرنامج "المسافة صفر" في موسمه الجديد تبث قناة الجزيرة يوم الجمعة القادم فيلم "الهند.. من أشعل الفتيل؟"، والذي يسلط الضوء على معاناة المسلمين في الهند.

ويستعرض الفيلم شهادات صادمة من ضحايا الأقلية المسلمة في الهند، كما سيكشف عن مخططات سرية لمنظمة هندوسية تستهدف المسلمين في مناطق عدة من البلاد.

وقد تمكن فريق البرنامج -الذي تقدمه الزميلة سلام هنداوي- من الوصول إلى الولايات الهندية الأكثر توترا، والتي تشهد أعمال عنف واضطهاد ضد المسلمين.

ويسلط الفيلم الضوء على وثائق رسمية تنشر لأول مرة عن معسكرات لمتطرفين من الهندوس بهدف استهداف المسلمين.

وسيبث الفيلم يوم الجمعة القادم في الساعة 10:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة.