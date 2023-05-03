ملك المغرب يصدر قرارا بجعل رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية

أفاد بيان للديوان الملكي المغربي -اليوم الأربعاء- بأن الملك محمد السادس أمر "بإقرار رأس السنة الأمازيغية، عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية".

كما أصدر الملك توجيهاته إلى رئيس الحكومة المغربية قصد "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي السامي"، وفق ما جاء في نص البيان.

وجاء هذا القرار -يضيف البيان- "تجسيدا للعناية الكريمة، التي يوليها جلالة الملك للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء".

كما يندرج "في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية"، وفق البيان ذاته.