قبل أيام من تتويج الملك تشارلز.. اعتقال رجل ألقى "مواد مشبوهة" داخل حديقة قصر باكنغهام

اعتقلت شرطة لندن رجلا اشتُبه في أنه مسلّح، بعدما اقترب من سياج قصر باكنغهام وألقى أغراضا يعتقد أنها خراطيش سلاح ناري داخل حديقة القصر.

وجاء في بيان للشرطة أن "طوقا أمنيا ضرب بعدما عثر بحوزة الرجل على حقيبة مشبوهة"، مشيرة إلى أن خبراء عمدوا إلى تفجيرها احترازيا.

ويأتي توقيف الرجل قبل أيام من تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا، في مراسيم يحضرها ملوك وكبار القادة من حول العالم.

وأعلنت الشرطة لاحقا أنها في الوقت الراهن لا تتعامل مع القضية على أنها على صلة بالإرهاب، وأنها عثرت بحوزة الرجل المعتقل على سكين فقط.

وجاء في بيان لقائد شرطة لندن أن شرطيين عمدوا فورا إلى اعتقال الرجل الذي وضع قيد الاحتجاز لدى الجهاز، وتابع "لم ترد أي تقارير عن إطلاق نار أو إصابات سواء في صفوف العناصر أو العموم".

وأضاف أن عناصر من الشرطة لا يزالون في الموقع، والتحقيقات مستمرة.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الملك تشارلز (74 عاما) وزوجته كاميلا (75 عاما) لم يكونا في القصر، ولم يشأ مسؤولو القصر الإدلاء بأي تعليق.

ومن المقرر أن تجري مراسيم تتويج الملك تشارلز في 6 مايو/أيار الجاري، وهي مراسيم تعود إلى قبل نحو ألف عام من الاحتفال في كنيسة ويستمنستر، بحسب تقليد متبع منذ تتويج وليام الفاتح عام 1066 للميلاد.

وسيتزامن الحدث الذي سيجذب آلاف السياح البريطانيين والأجانب إلى لندن، مع بدء عطلة نهاية أسبوع مليئة بالاحتفالات، من بينها الأحد حفلات محلية وحفل موسيقي في قلعة وندسور رفض النجوم البريطانيون المشاركة فيه، ثم عطلة عامة الاثنين دعي خلالها البريطانيون إلى القيام بأعمال تطوعية.