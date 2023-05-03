عمرها 81 عاما.. سيدة تتهم ترامب بالتحرش بها خلال محاكمته في قضية اغتصاب صحفية

قالت امرأة أمام محكمة في نيويورك الثلاثاء إن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تحرش بها جنسيا أثناء رحلة بالطائرة في الولايات المتحدة أواخر سبعينيات القرن الماضي.

وروت جيسيكا ليدز -البالغة حاليا 81 عاما- ما تعرّضت له قبل عقود، وذلك خلال الإدلاء بشهادتها في قضية الكاتبة والصحفية الأميركية السابقة إي جين كارول التي تقاضي الرئيس السابق بتهمتي الاغتصاب والتشهير.

وينفي ترامب التهم الموجهة إليه في قضية هي واحدة فقط من سلسلة إجراءات قانونية يواجهها وقد تعوق ترشحه للانتخابات الأميركية العام المقبل، وسعيه إلى ولاية ثانية في البيت الأبيض الذي أمضى فيه 4 أعوام بين 2017 و2021.

وقالت ليدز أمام المحكمة الفدرالية في مانهاتن إن ترامب تحسسها في قسم مسافري درجة رجال الأعمال خلال رحلة إلى نيويورك عام 1978 أو 1979، وأضافت "لم يدر أي حوار. حصل ذلك بشكل مفاجئ".

وكانت ليدز قد أطلقت اتّهامها هذا أول مرة أثناء مقابلة أجرتها معها صحيفة نيويورك تايمز قبل انتخابات عام 2016 التي أوصلت ترامب إلى الرئاسة، وخلال الحملة الانتخابية تلك اتهمت نحو 12 امرأة ترامب بالتحرش بهن جنسيا.

وكانت ليدز قد وجهت اتّهاماتها بشكل علني بعدما نفى ترامب خلال مناظرة مع هيلاري كلينتون صحّة ما ينشر من معلومات عن ارتكابه أي تحرش جنسي، وقالت حينها "استشطت غضبا لأنه كان يكذب".

ومثل ترامب مطلع أبريل/نيسان أمام القضاء في قضايا جنائية مرتبطة بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية سابقة، لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016 التي فاز بها على حساب كلينتون.

ومن أبرز القضايا التي تلاحق ترامب، الاتهامات الموجهة إليه بممارسة ضغوط على مسؤولين عن العملية الانتخابية في ولاية جورجيا عام 2020، إضافة إلى تحقيق بشأن طريقة تعامله مع أرشيف البيت الأبيض.