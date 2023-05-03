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في حادثة غير مسبوقة.. روسيا: أوكرانيا حاولت اغتيال بوتين

Russian President Putin takes part in a ceremony outside Moscow
الكرملين قال إن بوتين لم يصب بأذى جراء الهجوم على الكرملين (رويترز)
3/5/2023-|آخر تحديث: 3/5/202303:06 PM (مكة المكرمة)

قالت مراسلة الجزيرة في موسكو رانيا الدريدي إن الكرملين أعلن بأن الجيش والاستخبارات الروسيتين عطلا الليلة الماضية طائرتين مسيرتين حاولتا الهجوم على قصر الكرملين وسط موسكو، واتهمت موسكو كييف بالتخطيط لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف الكرملين أن الرئيس الروسي لم يصب بأي أذى جراء الهجوم الأوكراني، واصفا الهجوم بالعمل الإرهابي، وقال إنه يحتفظ بحق الرد عليه في المكان والزمان المناسبين.

وذكرت الرئاسة الروسية أن بوتين لم يكن في مبنى الكرملين أثناء الهجوم بالمسيرتين، إذ كان يمارس مهامه في مقر إقامته في منطقة نوفو أوغاريوفو بضواحي موسكو.

وقال الكرملين إنه لا تعديل على خطط إجراء العرض العسكري في الساحة الحمراء في موسكو يوم 9 مايو/أيار الحالي، عقب الهجوم على مبنى الرئاسة الروسية.

المصدر : الجزيرة