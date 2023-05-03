في حادثة غير مسبوقة.. روسيا: أوكرانيا حاولت اغتيال بوتين

قالت مراسلة الجزيرة في موسكو رانيا الدريدي إن الكرملين أعلن بأن الجيش والاستخبارات الروسيتين عطلا الليلة الماضية طائرتين مسيرتين حاولتا الهجوم على قصر الكرملين وسط موسكو، واتهمت موسكو كييف بالتخطيط لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف الكرملين أن الرئيس الروسي لم يصب بأي أذى جراء الهجوم الأوكراني، واصفا الهجوم بالعمل الإرهابي، وقال إنه يحتفظ بحق الرد عليه في المكان والزمان المناسبين.

وسائل إعلام روسية تُعلن قبل دقائق: طائرات درون أوكرانية حاولت اغتيال الرئيس الروسي بوتين ليلة أمس عندما قامت بضرب مقر إقامته في الكرملين لكن الرئيس لم يصب بأذى وتم إيقاف عمل الطائرات إلكترونياً وإسقاطها. وروسيا تتوعد بالردpic.twitter.com/bjrj3eItvQ — إياد الحمود (@Eyaaaad) May 3, 2023

وذكرت الرئاسة الروسية أن بوتين لم يكن في مبنى الكرملين أثناء الهجوم بالمسيرتين، إذ كان يمارس مهامه في مقر إقامته في منطقة نوفو أوغاريوفو بضواحي موسكو.

وقال الكرملين إنه لا تعديل على خطط إجراء العرض العسكري في الساحة الحمراء في موسكو يوم 9 مايو/أيار الحالي، عقب الهجوم على مبنى الرئاسة الروسية.