عاجل | الكرملين ينشر صورا للرئيس الروسي وهو يباشر عمله بعد دقائق من الإعلان عن إحباط هجوم بمسيرات استهدف الكرملين
عاجل | الكرملين ينشر صورا للرئيس الروسي وهو يباشر عمله بعد دقائق من الإعلان عن إحباط هجوم بمسيرات استهدف الكرملين
مالك شركة فاغنر: أعتقد أن هجوم أوكرانيا المضاد بدأ بالفعل
الرئيس الأوكراني: قريبا سيكون لدينا أعمال هجومية
مسؤول رفيع في الرئاسة الأوكرانية: لا علاقة لنا بالهجوم الذي استهدف الكرملين
مسؤول رفيع في الرئاسة الأوكرانية: الهجوم على الكرملين لا يحقق لنا شيئا ولا يغير الموقف في أرض المعركة
الرئيس الأوكراني: هذا العام سيكون حاسما لانتصار أوكرانيا
مسؤول أوكراني: الهجوم على الكرملين يشي بأن موسكو تخطط لهجوم إرهابي واسع النطاق ضدنا في الأيام المقبلة
عضو مجلس الدوما الروسي سيرغي ميرونوف: الهجوم على الكرملين سبب مباشر للحرب وتصفية القيادة السياسية الأوكرانية
مستشار الرئاسة الأوكرانية: ظهور مسيرات مجهولة فوق الكرملين يشير إلى عمل قوات المقاومة المحلية تحت الأرض
مراسل الجزيرة: العثور على مسيرة ثالثة في ضواحي موسكو والعمل جار على تفكيك شحنتها الناسفة
سي إن إن عن المتحدث باسم الرئيس الأوكراني: ما حصل في موسكو خدعة نتوقعها من خصومنا
مراسل الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف
مراسل الجزيرة: الجيش الأوكراني يعلن حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد