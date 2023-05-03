عاجل | الكرملين ينشر صورا للرئيس الروسي وهو يباشر عمله بعد دقائق من الإعلان عن إحباط هجوم بمسيرات استهدف الكرملين

مالك شركة فاغنر: أعتقد أن هجوم أوكرانيا المضاد بدأ بالفعل

الرئيس الأوكراني: قريبا سيكون لدينا أعمال هجومية

مسؤول رفيع في الرئاسة الأوكرانية: لا علاقة لنا بالهجوم الذي استهدف الكرملين

مسؤول رفيع في الرئاسة الأوكرانية: الهجوم على الكرملين لا يحقق لنا شيئا ولا يغير الموقف في أرض المعركة

الرئيس الأوكراني: هذا العام سيكون حاسما لانتصار أوكرانيا

مسؤول أوكراني: الهجوم على الكرملين يشي بأن موسكو تخطط لهجوم إرهابي واسع النطاق ضدنا في الأيام المقبلة

عضو مجلس الدوما الروسي سيرغي ميرونوف: الهجوم على الكرملين سبب مباشر للحرب وتصفية القيادة السياسية الأوكرانية

مستشار الرئاسة الأوكرانية: ظهور مسيرات مجهولة فوق الكرملين يشير إلى عمل قوات المقاومة المحلية تحت الأرض

مراسل الجزيرة: العثور على مسيرة ثالثة في ضواحي موسكو والعمل جار على تفكيك شحنتها الناسفة

سي إن إن عن المتحدث باسم الرئيس الأوكراني: ما حصل في موسكو خدعة نتوقعها من خصومنا

مراسل الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف

مراسل الجزيرة: الجيش الأوكراني يعلن حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد