غارات إسرائيلية على قطاع غزة وفصائل فلسطينية تطلق رشقات صاروخية باتجاه المستوطنات

قال مراسل الجزيرة إن غارات إسرائيلية استهدفت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء عدة مواقع للمقاومة الفلسطينية شمال وجنوب مدينة غزة، بينما ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق المزيد من الصواريخ على المستوطنات المتاخمة للقطاع.

ويأتي إطلاق الصواريخ من غزة والغارات الإسرائيلية إثر استشهاد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية خضر عدنان، بعد خوضه إضرابا عن الطعام لمدة 87 يوما في سجون الاحتلال.

وقال موقع والا الإسرائيلي إن الجيش الإسرائيلي قصف مساء الثلاثاء 5 مواقع في قطاع غزة.

وقالت كتائب عز الدين القسام (الذراع العسكرية لحركة حماس) إن دفاعاتها الجوية تتصدى للطيران المغير على قطاع غزة بصواريخ أرض جو.

في المقابل، قال مراسل الجزيرة إن المقاومة ردت بدورها بإطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة بالتزامن مع الغارات الإسرائيلية على القطاع، حيث دوّت صفارات الإنذار في مستوطنات سديروت وإفيم ونيرعام المتاخمة لقطاع غزة.

وقالت صحيفة معاريف العبرية إن الفصائل الفلسطينية أطلقت أكثر من 70 صاروخا من القطاع باتجاه مستوطنات غلاف غزة منذ صباح الثلاثاء.

بدورها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن مدى إطلاق الصواريخ الفلسطينية اتسع خلال هذه المواجهة الحالية، حيث أنه لأول مرة استُهدفت مستوطنة مرحافيم التي تبعد 23 كيلومترا عن قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد إطلاق 22 قذيفة صاروخية من قطاع غزة الثلاثاء، و6 قذائف هاون، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بجروح بين متوسطة وطفيفة.

وأفاد مراسل الجزيرة بحدوث أضرار في منازل شمالي قطاع غزة جراء الغارات الإسرائيلية، في حين قال مصدر طبي للجزيرة إنه لم تسجل أي إصابات حتى الآن جراء القصف الإسرائيلي.

فيديو| غارات الاحتلال على موقع للمقاومة غرب مدينة خانيونس pic.twitter.com/Q8exxZp9lS — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 2, 2023

رد أولي

في غضون ذلك، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن العدوان الصهيوني على قطاع غزة سيفشل في تحقيق أهدافه بمنع المقاومة من القيام بواجبها في الدفاع عن شعبها ورموزه.

وأضافت الحركة -في بيان- أن المقاومة ستواصل الدفاع عن شعبها بالرغم من جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبه، قال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية إنه يجري اتصالات مع مصر وقطر لوقف العدوان على غزة. وحمل هنية الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية ما يمكن أن ينتج عن استمرار العدوان على قطاع غزة.

وكانت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية قالت إن استهداف المستوطنات رد أولي على استشهاد القائد خضر عدنان. وحذرت الغرفة المشتركة إسرائيل من أن تماديها في العدوان لن يبقى دون رد.

وقبل ذلك، كشفت مصادر عبرية عن أن إسرائيل تتجه للرد على إطلاق الصواريخ من غزة "بشكل قوي"، وذلك عقب اجتماع لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع كبار القادة الأمنيين لبحث سبل الرد على إطلاق فصائل من المقاومة صواريخ على مستوطنات إسرائيلية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ستعمل بحزم وقوة ضد كل من يحاول المساس بمواطني إسرائيل.

في السياق ذاته، قالت قناة "كان" العبرية الرسمية مساء اليوم الثلاثاء إن إسرائيل تستعد لجولة تصعيد مع قطاع غزة "قد تستمر عدة أيام".

كما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن إسرائيل سترد على إطلاق الصواريخ من غزة بقوة وعلى نطاق أوسع من المعتاد، وفق تعبير الصحيفة.