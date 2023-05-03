شاهد.. 109 قتلى على الأقل جراء فيضانات وأمطار غزيرة في رواندا

قالت هيئة البث الرواندية -اليوم الأربعاء- إن فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة أدت إلى مقتل 109 أشخاص على الأقل غربي البلاد، بينما تبحث السلطات عن ناجين محاصرين في منازلهم.

وأظهر مقطع فيديو -على حساب هيئة البث الرواندية على تويتر- مياها موحلة تتدفق بسرعة على طول الطريق وبيوتا مدمرة.

وقال فرانسوا هابيتيجيكو حاكم الإقليم الغربي "أول أولوياتنا الآن أن نصل إلى كل بيت دمرته الأمطار الغزيرة لنضمن محاولة إنقاذ أي شخص قد يكون محاصرا".

وتابع الحاكم أن عدد الوفيات بلغ 95 شخصا في الإقليم.

وتضمنت حصيلة الوفيات -التي نشرتها هيئة البث- 109 أشخاص من بينهم وفيات من إقليم آخر يقع شمالي البلاد.

وقال هابيتيجيكو إن هطول الأمطار بدأ حوالي السادسة مساء بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت غرينتش) أمس، وقد فاضت مياه نهر سيبيا على ضفتيه.

وأفادت منظمة الصليب الأحمر بأوغندا المجاورة بأن 6 أشخاص لقوا حتفهم أيضا هناك، وعلى الحدود مع رواندا ليلا، بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة مناطق جبلية.