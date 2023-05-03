بعد ساعات من التصعيد.. شهيد و5 إصابات في غزة واتفاق وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ

استشهد فلسطيني وأصيب 5 آخرون نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة فجر اليوم الأربعاء، بينما دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي حيّز التنفيذ بعد تصعيد أعقب استشهاد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان في سجون الاحتلال إثر إضراب طويل عن الطعام.

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان مقتضب الأربعاء "منذ مساء أمس استشهد المواطن هاشل مبارك (58 عاما) من سكان شمالي القطاع، وأصيب 5 مواطنين آخرين (دون تحديد طبيعة الإصابة)".

من جهته، أفاد مراسل الجزيرة بأن هدوءا حذرا يسود في قطاع غزة بعد سريان الهدنة.

وبعد نحو ساعة على سريان الاتفاق، أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في مناطق الغلاف.

شروط الهدنة

وفي وقت سابق، قال مصدر في المقاومة الفلسطينية -للجزيرة- إن الاتفاق سيكون متزامنا ومشروطا بالتزام الطرفين، موضحا أنه كان نتيجة دخول أطراف عدة على خط الوساطة لوقف التصعيد الإسرائيلي ضد القطاع.

وقبل إعلان التوصل إلى هدنة، قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنه يجري اتصالات مع مصر وقطر لوقف العدوان على غزة، وحمّل هنية الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية ما يمكن أن ينتج عن استمرار العدوان على القطاع.

وأضاف هنية أنه تم إبلاغ جميع الوسطاء بضرورة تسليم جثمان الشهيد خضر عدنان لعائلته.

وعلى إثر التوصل إلى هدنة، أشاد متحدث باسم حماس بأداء غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة في معركة الرد على استشهاد القيادي خضر عدنان بعد إضرابه عن الطعام 87 يوما، قائلا إن الغرفة قدمت وحدة وطنية ميدانية مشرفة في هذه الجولة ضد الاحتلال.

كما قال متحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي إن جولة من جولات المواجهة مع الاحتلال انتهت لكن مسيرة المقاومة متواصلة ولن تتوقف، مضيفا أن المقاومة قدمت نموذجا لوحدة الموقف ردا على استشهاد الأسير خضر عدنان.

غارات ورشقات صاروخية

وقبل إعلان الهدنة، شنّ الطيران الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم ومساء الثلاثاء سلسلة من الغارات على مواقع للمقاومة في غزة، وردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق مزيد من الصواريخ على المستوطنات المتاخمة للقطاع ومدينة عسقلان.

وقال مراسل الجزيرة إن غارات إسرائيلية استهدفت مواقع عدّة للمقاومة الفلسطينية في مناطق متفرقة بقطاع غزة.

وقد حصلت الجزيرة على صور أولية لآثار القصف الإسرائيلي على أحد مواقع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

آثار القصف الإسرائيلي على الذي استهدف مناطق متفرقة من قطاع #غزة فجر الأربعاء #الجزيرة #ألبوم pic.twitter.com/jNNOJD37P2 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) May 3, 2023

وتحدّث الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم عن هجوم مكثف على مواقع للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، ردا على إطلاق الصواريخ.

وقال الجيش الإسرائيلي -في بيان- إنه قصف مجمعا في قطاع غزة كانت تستخدمه حركة حماس معسكرا للتدريب، مضيفا أن الهجوم يهدف إلى إلحاق أضرار بقدرة حماس على تقوية وتسليح نفسها.

كما قال جيش الاحتلال إن حركة حماس تتحمل مسؤولية ما يحدث في قطاع غزة، وستدفع ثمن ما وصفها بالانتهاكات الأمنية ضد إسرائيل.

فيديو| غارات الاحتلال على موقع للمقاومة غرب مدينة خانيونس pic.twitter.com/Q8exxZp9lS — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 2, 2023

بدورها، قالت فصائل المقاومة الفلسطينية إنها أطلقت قذائف صاروخية باتجاه مدينة عسقلان جنوب إسرائيل، قبل أن تنقل القناة الإسرائيلية 13 عن رئيس بلدية عسقلان أنه أمر بفتح الملاجئ بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وذكرت صحيفة معاريف العبرية أن الفصائل الفلسطينية أطلقت أكثر من 70 صاروخا من القطاع باتجاه مستوطنات غلاف غزة منذ صباح الثلاثاء.

بدورها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن مدى إطلاق الصواريخ الفلسطينية آخذ في الاتساع، فلأول مرة خلال المواجهة الحالية تُقصف منطقة مرحافيم بمدى يصل إلى 23 كيلومترا، حسب القناة.

"سرايا القدس" الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي تنشر #فيديو لتصديها واستهدافها لطائرات الاحتلال بصواريخ أرض_جو في سماء قطاع #غزة فجر الأربعاء #الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/cGJEEJJ2VW — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) May 3, 2023

من جهتها، قالت كتائب عز الدين القسام (الذراع العسكرية لحركة حماس) إن دفاعاتها الجوية تصدت للطيران المغير على قطاع غزة بصواريخ أرض جو.

كما أعلنت سرايا القدس (الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي) أنها تصدت للطيران الإسرائيلي بصواريخ أرض جو.