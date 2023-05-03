أقوى ضربة تتعرض لها المنظمة.. عملية أمنية كبيرة تستهدف مافيا كالابريا في أوروبا

أسفرت عملية كبيرة للشرطة الأوروبية استهدفت مافيا كالابريا -اليوم الأربعاء- عن اعتقال 132 شخصا وتنفيذ مداهمات ومصادرات في 10 دول منها إيطاليا وألمانيا وفرنسا.

وأكدت وكالة تطبيق القانون الأوروبية "يوروبول" أن هذه العملية "أقوى ضربة تلقتها حتى الآن المنظمة الإجرامية الإيطالية".

وقائمة البلدان الأخرى المعنية بهذه العملية -المعروفة باسم "أوريكا"- تشمل في أوروبا إسبانيا والبرتغال وسلوفينيا ورومانيا وبلجيكا، وفي أميركا اللاتينية البرازيل وبنما، وفق يوروبول التي نسقت عمليات قوات الشرطة المعنية.

وتم توقيف نحو 12 شخصا في بلجيكا، و20 في ألمانيا، و100 في إيطاليا بتهمة الانتماء إلى المافيا وتهريب المخدرات والأسلحة والتهرب الضريبي وتبييض الأموال.

وحسب النيابة العامة الإيطالية، تمت مصادرة شركات وعقارات بقيمة 25 مليون يورو.

وفي إطار هذه التحقيقات التي تمت على المستوى الأوروبي لأكثر من 3 سنوات، تمكنت السلطات الإيطالية والبلجيكية من أن تنسب إلى مافيا كالابريا استيراد وتهريب نحو 25 طنا من الكوكايين بين أكتوبر/تشرين الأول 2019 ويناير/كانون الثاني 2022.

وتهيمن هذه المافيا على سوق الكوكايين في أوروبا، حيث تقوم أيضا بعمليات تبييض أموال وفساد وعنف.

وكشف التحقيق عن تدفق كبير للمخدرات بين أميركا الجنوبية وأوروبا، وهي عملية تديرها على وجه الخصوص مجموعة سان لوكا في كالابريا.

كما أن العائلات التي تدير هذه الشبكة الإجرامية متورطة منذ عقود في أعمال عنف للتنافس على هذه السوق المربحة، بلغت ذروتها مع مذبحة دويسبورغ في ألمانيا عام 2007.