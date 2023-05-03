أحدهما شهيد والآخر أسير.. الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلي مقاومين شمالي الضفة الغربية

هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء منزلي مقاوَمين فلسطينيين نفذا عمليات قُتل فيها مستوطنون إسرائيليون شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول، أن وحدة تابعة لجيش الاحتلال هدمت منزل محمد صوف في قرية حارس بمحافظة سلفيت، عبر تفجيره.

وأشار شهود عيان إلى أن وحدة إسرائيلية فجرت المنزل المكون من 3 طوابق، مما أدى إلى تدميره كاملا.

واستشهد محمد صوف في 15 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، شمال غرب سلفيت، عقب تنفيذ عملية في مستوطنة أرئيل أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة آخرين بجراح.

وفي بلدة حجة بمحافظة قلقيلية، هدمت قوات الاحتلال منزل الأسير يونس هيلان بواسطة جرافات.

ويتهم هيلان بتنفيذ عملية طعن قُتل فيها مستوطن إسرائيلي في بلدة الفندق في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وعادة ما يهدم الاحتلال الإسرائيلي منازل الفلسطينيين الذين ينفذون هجمات تسفر عن مقتل مستوطنين إسرائيليين، وهو ما تنتقده مؤسسات حقوقية، حيث ترى ذلك "عقوبة جماعية".