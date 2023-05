مواكب سيارات وتجمعات في الساحات.. مشاهد للاحتفالات بفوز الرئيس أردوغان

شهدت عدة دول حول العالم احتفالات ومواكب سيارات ابتهاجا بفوز الرئيس رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.

ومساء أمس الأحد، أظهرت النتائج الرسمية الأولية فوز أردوغان بولاية رئاسية جديدة، ليصبح معها الرئيس الذي يحكم البلاد أطول مدة في تاريخ الجمهورية.

وبعد فرز أكثر من 99% من صناديق الاقتراع في عموم البلاد، حصل أردوغان على 52.14% من أصوات الناخبين، في حين حصل منافسه مرشح تحالف الشعب المعارض كمال كليجدار أوغلو على نحو 47.86%، بعدما أدلى أكثر من 52.5 مليون مواطن تركي بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

وقد وثّقت كاميرات مشاهد الفرح في ساحات وشوارع مدن عدة، حيث حمل المحتفلون الأعلام التركية وصور أردوغان وسط حالة من البهجة.

وشهدت عدة مدن لبنانية احتفالات عارمة بهذا الفوز، ففي العاصمة بيروت، قام المئات من سكان مدينة ماردين الأتراك بتسيير مواكب سيارة، حاملين الأعلام التركية وصور الرئيس أردوغان وسط أصوات المفرقعات النارية، كما رفعت بعض المساجد التكبيرات احتفالا بالفوز في الانتخابات الرئاسية.

ومن جنوب لبنان، جابت عشرات السيارات الشوارع، لا سيما بمدينة صيدا، ورفع المواطنون الأعلام التركية مرددين هتافات داعمة ومباركة للرئيس أردوغان بفوزه بولاية رئاسية جديدة.

كما احتفلت مدن لبنانية أخرى مثل طرابلس ودير عمار الشمالية، وبلدات في قضاء عكار وقرى أخرى على الحدود الفلسطينية المحتلة جنوبي البلاد بهذا الفوز.

وفي غزة، خرج فلسطينيون مساء أمس الأحد في مظاهرة للاحتفال بفوز أردوغان، حيث رفع المشاركون بالقرب من النصب التذكاري لشهداء أسطول الحرية التركي، على شاطئ بحر غزة، العلم التركي والفلسطيني.

وفي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وُزعت الحلوى احتفاء بفوز أردوغان، كما رفعت صور له بجانب علم بلاده.

كما، بثت منصات محلية فلسطينية، مقاطع فيديو، لمرابطات مقدسيات وهن يوزعن الحلويات من على أبواب المسجد الأقصى، احتفالا بفوز أردوغان.

وفي قطر، أضيئت أبراج الجابر في منطقة لوسيل بالعلم التركي وصورة الرئيس التركي بعد تقدّمه في الانتخابات الرئاسية.

كما وثّقت الكاميرات خروج مناصري الرئيس التركي في مواكب سيارات للاحتفال حاملين الأعلام التركية.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أول الزعماء المهنئين بفوز أردوغان بجولة الإعادة.

وبعد إعلان النتائج الأولية للجولة الثانية من الانتخابات التركية، انطلقت الاحتفالات المهنئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في عدد من مناطق سيطرة المعارضة السورية في شمالي سوريا. وشهدت مدن إعزاز وعفرين الباب، التي تسيطر عليها المعارضة السورية، احتفالات شعبية واسعة، بمناسبة فوز الرئيس التركي بفترة رئاسية جديدة.

كما شهدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مساء الأحد، احتفالات بتقدم أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وخرج عدد من المواطنين الأتراك في المدينة بسياراتهم إلى الشوارع، وشكلوا موكبا احتفاليا دعما لأردوغان.

وتجمع المواطنون الأتراك أمام جامع فيصل الذي يشكل أحد رموز المدينة، وشاركهم في الاحتفال مواطنون باكستانيون عبّروا عن دعمهم لأردوغان.

In the capital of #Pakistan Islamabad, Turkish citizens took to the streets to celebrate the victory of Tayyip Erdoğan. Waving the Turkish flag, they gathered in front of Faisal Mosque and raised slogans 🇵🇰🤝🇹🇷#Erdogan #Turkey #İstanbul pic.twitter.com/ByLvpH0yj8

— Ahmad (@its_Ahmad_Word) May 29, 2023