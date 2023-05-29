معارك السودان.. انفجارات عنيفة في الخرطوم وبيان أممي حول أعداد القتلى

سٌمع دوي انفجارات عنيفة في جنوب العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الإثنين، فيما أصدرت الأمم المتحدة بيانا بشأن أعداد القتلى والجرحى الذين سقطوا في المعارك الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي.

وأفاد مراسل الجزيرة بسماع دوي انفجارات عنيفة وأصوات أسلحة ثقيلة جنوب العاصمة السودانية الخرطوم.

ويأتي ذلك رغم إعلان طرفي الصراع استعدادهما لبحث إمكانية الموافقة على تمديد اتفاق الهدنة الحالي الذي ينتهي مساء اليوم الإثنين.

وقال الجيش في بيان إنه ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد الموقع في جدة، والترتيبات الإنسانية التي تضمنها، مؤكدا أنه يبحث إمكانية الموافقة على تمديد الاتفاق الحالي الذي ينتهي مساء غد.

وشدد الجيش على استمراره في الالتزام بوقف إطلاق النار حتى حلول هذا الموعد.

في المقابل، أعلنت قوات الدعم السريع استعدادها الكامل لمواصلة المباحثات لمناقشة إمكانية التوصل إلى تجديد اتفاق وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية.

لكن الوساطة السعودية الأميركية -المشرفة على المفاوضات بين الجيش والدعم السريع- بمدينة جدة السعودية قالت إن الطرفن لم يلتزما بالهدنة القصيرة التي وقعت الأسبوع الماضي.

وجاء في بيان سعودي أميركي أن الجيش خرق الهدنة واستخدم الطيران الحربي بشكل يومي، في المقابل احتلت قوات الدعم السريع المرافق المدنية ونشرت تعزيزات عسكرية في جسر الحلفايا استعدادا لمهاجمة قاعدة وادي سيدنا العسكرية.





ساحات القتال

في ذات السياق، أعلنت الأمم المتحدة مقتل 730 شخصا وإصابة نحو 5 آلاف و500 آخرين، جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في بيان باستمرار الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع في عدة مواقع بما في ذلك العاصمة الخرطوم ومدن زالنجي والفاشر (غرب) والأبيض (جنوب).

وقال البيان "منذ 15 أبريل، قُتل ما لا يقل عن 730 شخصا، وأصيب نحو 5 آلاف و500 آخرين في جميع أنحاء البلاد.

وأوضح البيان أنه منذ بدء القتال، قُتل 8 من العاملين في المجال الإنساني وأصيب اثنان آخران، بالإضافة إلى مقتل 8 من العاملين الصحيين وإصابة 18 آخرين.

وذكر المكتب الأممي أن ما يقارب 1.4 مليون شخص أجبروا على الفرار من ديارهم، منهم أكثر من مليون نازح داخل البلاد، و345 ألف شخص في البلدان المجاورة وهي مصر وتشاد وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى وإثيوبيا.