كليجدار أوغلو ينتقد وأكشنار تهنئ.. كيف علقت المعارضة على فوز أردوغان؟

شاب التضارب تصريحات مرشح المعارضة الخاسر كمال كليجدار أوغلو بعد جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة التركية التي فاز بها الرئيس رجب طيب أردوغان، بينما حرصت رئيسة حزب الجيد المعارض ميرال أكشنار على تهنئة أردوغان.

وحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء، فقد أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التركية مساء أمس الأحد أنه بعد فرز 99.43% من صناديق الاقتراع في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، حصل أردوغان على 52.14% من الأصوات مقابل 47.86% لكليجدار أوغلو.

ورغم أنه لم يشكك في النتيجة، فإن كليجدار أوغلو انتقد الانتخابات ووصفها بأنها "أكثر انتخابات غير عادلة منذ سنوات" في مواجهة الرئيس الحالي.

وقال كليجدار أوغلو، في تصريحات أدلى بها مساء الأحد في العاصمة أنقرة، إنه سيواصل قيادة النضال معتبرا أن النتائج أظهرت رغبة الناس في تغيير الحكومة الاستبدادية، على حد وصفه.

كذلك عبر مرشح المعارضة الخاسر عن حزنه بسبب "المشكلات" التي ستواجهها تركيا، على حد قوله.





وقت الاتحاد

في المقابل، اختلف موقف ميرال أكشنار زعيمة حزب الجيد وشريكة كليجدار أوغلو في تحالف الطاولة السداسية المعارض، إذ وجهت التهنئة للرئيس أردوغان على فوزه لكنها قالت إنها ستواصل مسيرتها في المعارضة.

وقالت أكشنار في مؤتمر صحفي عقد بمقر حزبها في أنقرة مساء الأحد إن تركيا عانت كثيرًا بسبب الاستقطاب، وإن الوقت هو وقت الاتحاد من أجل حل هذه المشاكل.

وأضافت رئيسة حزب الجيد أن الأمر الوحيد الذي لا يمكن الاعتراض عليه أو مناقشته هو نتائج الانتخابات النابعة من الإرادة الحرة للناخب.

كما رأت أكشنار أن النتائج أظهرت أن هناك درسا كبيرا يحتاج أردوغان إلى تعلمه، مشيرة إلى أنها تأمل أن يكون أردوغان رئيسا لجميع الأتراك، على حد قولها.