"زوبعة" تتسبب بمصرع عنصرين في الاستخبارات الإيطالية وإسرائيلي في بحيرة ماجوري

لقي 4 أشخاص مصرعهم بينهم عنصران في الاستخبارات الإيطالية وإسرائيلي في انقلاب قارب سياحي عند هبوب رياح قوية في بحيرة ماجوري بشمال إيطاليا.

وانقلب القارب الذي يبلغ طوله 16 مترا مساء أمس الأحد قبالة ليسانزا في الطرف الجنوبي من البحيرة حين هبت عاصفة فجأة.

وقال الناطق باسم عناصر الإطفاء لوكا كاري لوكالة الصحافة الفرنسية إنه عُثر على جثث 4 أشخاص. ومن بين الضحايا عنصران في الاستخبارات الإيطالية.

وجاء في بيان رسمي لأجهزة الأمن الإيطالية أنه "مساء 28 مايو/أيار عقب حادث بحري تسببت فيه زوبعة عنيفة، فقد كلاوديو ألونسي (62 عامًا) (…) وتيتسيانا بارنوبي (53 عامًا). وهما ينتميان إلى جهاز الاستخبارات وكانا في المنطقة للمشاركة في حفلة تم تنظيمها بمناسبة عيد ميلاد أحد المشاركين".

وأحد الضحايا إسرائيلي "خمسيني"، وفق وزارة الخارجية الإسرائيلية. أما الضحية الرابعة فهي مواطنة روسية وفق موقع "فاريسي نيوز" الإخباري المحلي.

وتحدّث رئيس منطقة لومبارديا أتيليو فونتانا مساء الأحد عن "حادث خطير جدا" نجم عن "زوبعة".

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن نحو 20 ناجيا انتشلتهم قوارب أخرى أو تمكنوا من السباحة إلى الشاطئ. وأشارت أيضًا إلى أن القارب الذي انقلب كان يقل سياحا إيطاليين وأجانب وغرق بسرعة.

وأظهر مقطع فيديو صوره عناصر الإطفاء مروحية بحث تحلق فوق مياه هائجة.

وبحيرة ماجوري الواقعة في جنوب جبال الألب، هي ثاني أكبر بحيرة في إيطاليا وتعد وجهة سياحية شهيرة.