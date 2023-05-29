قوات الاحتلال تقتحم جنين بالضفة الغربية وتشتبك مع مقاومين فلسطينيين

أفادت مراسلة الجزيرة -اليوم الاثنين- بإصابة فلسطينيين اثنين أحدهما بجراح خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت المراسلة أن اشتباكات اندلعت بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة أحياء بالمدينة.

في الأثناء، تداولت وسائل إعلام فلسطينية فيديوهات تظهر لحظة اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين.

فيديو | اشتباكات مستمرة في مدينة جنين بعد اقتحام قوات الاحتلال pic.twitter.com/wKcXBoEePr — Ultra Palestine – الترا فلسطين (@palestineultra) May 29, 2023

وأمس الأحد، أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، أنها استهدفت بالرصاص مستوطَنتين إسرائيليتين شمالي الضفة الغربية.

وتحدثت "سرايا القدس" -في بيان عبر تليغرام- عن "إصابات محققة في صفوف الجنود والمستوطنين (الإسرائيليين)"، مشيرة إلى انسحاب عناصرها "بسلام".

تغطية صحفية: "اشتباكات مستمرة مع قوات الاحتلال في مدينة جنين". pic.twitter.com/RDXoisMuEy — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 29, 2023

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي -في بيان- ورود "تقرير عن سماع إطلاق نار في منطقة ميفو دوتان، بينما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات".

وقال الجيش إن جنوده يقومون "بتفتيش المنطقة بحثا عن مشتبه بهم".

شاهد | إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال الاقتحام المتواصل لمدينة جنين pic.twitter.com/ZfzLwNII3B — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) May 29, 2023

وازداد التصعيد الإسرائيلي في مختلف أنحاء الضفة الغربية مؤخرا، بسبب الاقتحامات العسكرية المتكررة للبلدات والمدن الفلسطينية خاصة في نابلس وجنين.

كما ارتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية وغزة إلى 159، بينهم 3 من داخل الخط الأخضر، و26 طفلا.