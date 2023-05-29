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قوات الاحتلال تقتحم جنين بالضفة الغربية وتشتبك مع مقاومين فلسطينيين

ازداد التصعيد الإسرائيلي في مختلف أنحاء الضفة الغربية خلال الشهور الماضية (رويترز-أرشيف)
29/5/2023-|آخر تحديث: 29/5/202304:06 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أفادت مراسلة الجزيرة -اليوم الاثنين- بإصابة فلسطينيين اثنين أحدهما بجراح خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت المراسلة أن اشتباكات اندلعت بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة أحياء بالمدينة.

في الأثناء، تداولت وسائل إعلام فلسطينية فيديوهات تظهر لحظة اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين.

وأمس الأحد، أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، أنها استهدفت بالرصاص مستوطَنتين إسرائيليتين شمالي الضفة الغربية.

وتحدثت "سرايا القدس" -في بيان عبر تليغرام- عن "إصابات محققة في صفوف الجنود والمستوطنين (الإسرائيليين)"، مشيرة إلى انسحاب عناصرها "بسلام".

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي -في بيان- ورود "تقرير عن سماع إطلاق نار في منطقة ميفو دوتان، بينما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات".

وقال الجيش إن جنوده يقومون "بتفتيش المنطقة بحثا عن مشتبه بهم".

وازداد التصعيد الإسرائيلي في مختلف أنحاء الضفة الغربية مؤخرا، بسبب الاقتحامات العسكرية المتكررة للبلدات والمدن الفلسطينية خاصة في نابلس وجنين.

كما ارتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية وغزة إلى 159، بينهم 3 من داخل الخط الأخضر، و26 طفلا.

المصدر : الجزيرة