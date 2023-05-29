عاجل | المبعوث الخاص للبرهان للجزيرة: نحن لا نجلس مع وفد التمرد في المفاوضات الجارية

المبعوث الخاص للبرهان للجزيرة: نحن لا نجلس مع وفد التمرد في المفاوضات الجارية

المبعوث الخاص للبرهان للجزيرة: المبادرات الآن محصورة في تحقيق وقف إطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية فقط

المبعوث الخاص للبرهان للجزيرة: نلوم جهات كثيرة بينها دول بشأن موقفها من الحرب الجارية بالسودان

المبعوث الخاص للبرهان للجزيرة: القوات المسلحة السودانية قادرة على احتواء الأزمة الجارية

المبعوث الخاص للبرهان للجزيرة: هناك أدلة ثابتة تؤكد انتهاكات قوات التمرد لوقف إطلاق النار