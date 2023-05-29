عاجل | المبعوث الخاص للبرهان للجزيرة: نحن لا نجلس مع وفد التمرد في المفاوضات الجارية
29/5/2023-|آخر تحديث: 29/5/202304:13 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
المبعوث الخاص للبرهان للجزيرة: نحن لا نجلس مع وفد التمرد في المفاوضات الجارية
المبعوث الخاص للبرهان للجزيرة: المبادرات الآن محصورة في تحقيق وقف إطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية فقط
المبعوث الخاص للبرهان للجزيرة: نلوم جهات كثيرة بينها دول بشأن موقفها من الحرب الجارية بالسودان
المبعوث الخاص للبرهان للجزيرة: القوات المسلحة السودانية قادرة على احتواء الأزمة الجارية
المبعوث الخاص للبرهان للجزيرة: هناك أدلة ثابتة تؤكد انتهاكات قوات التمرد لوقف إطلاق النار
المصدر : الجزيرة + وكالات