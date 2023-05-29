رئيس وزراء اليابان يقيل ابنه من منصب رسمي بسبب "تصرف غير مناسب"

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إنه سيقيل نجله الأكبر شوتارو من منصبه كسكرتير تنفيذي يوم الخميس المقبل، وسط انتقادات متزايدة بسبب "تصرف غير مناسب" في المقر الرسمي لرئاسة الحكومة.

يأتي هذا القرار بعدما نشرت مجلة، الأسبوع الماضي، أن شوتارو دعا العام الماضي مقربين منه إلى المقر الرسمي لرئيس الحكومة لاحتفال، ونشر بعض المدعوين صورا وهم يقلدون فيها مؤتمرا صحفيا فيما ظهر أحدهم مستلقيا على درج مغطى بالسجاد الأحمر.

وقال فوميو كيشيدا للصحفيين "سلوكه العام الماضي في الفضاء العام كان غير مناسب لسكرتير سياسي وقررنا استبداله".

وقال نواب في الحزب الحاكم في اليابان إن كيشيدا قرر إقالة ابنه، قبل اختتام الدورة البرلمانية الجارية في 21 يونيو/حزيران المقبل، في محاولة لتقليل الأضرار التي لحقت بإدارته حيث لا تزال مشاريع القوانين الرئيسية قيد المناقشة، حسبما ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وكان فوميو كيشيدا وبّخ ابنه البالغ 32 عاما لكن انتقادات المعارضة تزايدت داعية إلى استقالته.

وسبق أن تعرض رئيس الوزراء لانتقادات بشأن سلوك ابنه الذي استخدم سيارات رسمية خلال رحلات إلى أوروبا لشراء هدايا تذكارية للوزراء.

وخسر كيشيدا 4 وزراء في 3 أشهر بسبب مزاعم بوجود مخالفات مالية أو علاقات مع طائفة "مون" المثيرة للجدل والمعروفة أيضا باسم كنيسة التوحيد.