تجدد المواجهات بين متظاهرين صرب والشرطة في شمال كوسوفو

قالت شرطة كوسوفو إن متظاهرين صربا في شمالي البلاد بدؤوا أعمال عنف، ويحاولون تجاوز طوق أمني في محيط بلدية "زفيتشان"، استعدادا لتنظيم احتجاجات في عدد من البلديات.

وأضافت الشرطة أنها اضطرت إلى استخدام الغاز المسيل للدموع، "وفق القانون"، للسيطرة على الوضع وتجنب حدوث عنف في منشأة البلدية.

وقالت الشرطة إن هناك دعوات اليوم لتنظيم احتجاجات في محيط عدد من البلديات، لذلك قررت حظر هذه التجمعات، حفاظا على النظام العام والأمن.

ويسعى المحتجون لمنع رؤساء بلديات ألبان منتخبين من تولي مناصبهم في بلدات ذات غالبية صربية في شمال كوسوفو.

وتولى رؤساء البلديات مناصبهم بعد الفوز بانتخابات محلية نظمت الشهر الماضي، في 4 بلديات معظم سكانها من الصرب الذين قاطعوا هذه الانتخابات إلى حد كبير، حيث لم يشارك في الاقتراع سوى 1500 ناخب من أصل 45 ألفا مسجلين.

ويطالب المحتجون أيضا بانسحاب قوات الأمن الخاصة المنتشرة في المنطقة منذ عدة أيام.

وقاطع الصرب، الذين غادر ممثلوهم السياسيون الإدارات المحلية في شمال كوسوفو في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في سياق مواجهة بين بلغراد وبريشتينا، الانتخابات البلدية التي نظمتها حكومة كوسوفو في أبريل/نيسان لإنهاء الفراغ المؤسسي.

وقد وقعت صدامات مشابهة يوم الجمعة الماضي خلال وصول رؤساء بلديات لتسلم مناصبهم برفقة الشرطة.

في الأثناء، أعلنت قوة حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في كوسوفو أنها زادت عدد أفرادها في مقاطعات شمال كوسوفو، بعد التطورات الأخيرة في المنطقة.

وطالبت قوة حفظ السلام كل الأطراف بالابتعاد عن أي أفعال قد تزيد من التوتر وتؤدي إلى التصعيد، مؤكدة استعدادها لاتخاذ أي إجراءات ضرورية لحفظ السلم والاستقرار بكل حياد.

وفي سياق متصل، شدد رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي على حق المنتخبين في بلديات شمال كوسوفو بتولي مناصبهم دون تهديد أو ترهيب.

Had a phone conversation with the Italian DPM&MFA @Antonio_Tajani earlier today. We both agreed that the current time calls for the implementation of the Basic Agreement and the situation in the north to be calmed down.

— Albin Kurti (@albinkurti) May 29, 2023