السعودية: إعدام بحرينيين بعد إدانتهما بالانضمام لخلية إرهابية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق بحرينيين بعد إدانتهما بالانضمام إلى خلية إرهابية تهدف إلى زعزعة أمن المملكة العربية السعودية والبحرين وإشاعة الفوضى فيهما.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان لوزارة الداخلية أن "جعفر محمد سلطان وصادق مجيد ثامر -بحرينيي الجنسية- أقدما على الانضمام إلى خلية إرهابية، يتزعمها مطلوب أمني لدى مملكة البحرين، تابعة لكيان إرهابي".

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بجانيين – بحرينيي الجنسية – أقدما على الانضمام إلى خلية إرهابية، تابعة لكيان إرهابي، تهدف إلى زعزعة أمن المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وإشاعة الفوضى فيهما، والتواصل مع إرهابيين داخل المملكة العربية السعودية، ودعمهم للقيام بأعمال إرهابية، وتهريب… pic.twitter.com/pnOj3cIdbV — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) May 29, 2023

وقالت الوزارة إن الخلية "تلقت التدريب في معسكرات تابعة لجهات إرهابية تهدف إلى زعزعة أمن المملكة العربية السعودية والبحرين، وإشاعة الفوضى فيهما، والتواصل مع إرهابيين داخل المملكة العربية السعودية، ودعمهم للقيام بأعمال إرهابية".

كما لفتت الوزارة إلى أن الخلية عملت على "تهريب مواد وكبسولات تستخدم في التفجير إلى السعودية، ودفن المواد المهربة في منطقة رملية، وتسليمها لزعيم الخلية، والتستر على أماكن تخزين المتفجرات وعلى المطلوبين لدى مملكة البحرين، وما يقومون به من مخططات وأعمال إرهابية تستهدف أمن السعودية والبحرين".

وأوضح البيان أنه "بإحالتهما إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت إدانتهما بما نسب إليهما، والحكم بقتلهما تعزيرا شرق السعودية".

وحذرت وزارة الداخلية في بيانها "كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".