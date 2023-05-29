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السعودية: إعدام بحرينيين بعد إدانتهما بالانضمام لخلية إرهابية

General view of Riyadh city
الداخلية السعودية قالت إن البحرينيين أقدما على الانضمام إلى خلية إرهابية يتزعمها مطلوب أمني لدى البحرين (رويترز)
29/5/2023

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق بحرينيين بعد إدانتهما بالانضمام إلى خلية إرهابية تهدف إلى زعزعة أمن المملكة العربية السعودية والبحرين وإشاعة الفوضى فيهما.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان لوزارة الداخلية أن "جعفر محمد سلطان وصادق مجيد ثامر -بحرينيي الجنسية- أقدما على الانضمام إلى خلية إرهابية، يتزعمها مطلوب أمني لدى مملكة البحرين، تابعة لكيان إرهابي".

وقالت الوزارة إن الخلية "تلقت التدريب في معسكرات تابعة لجهات إرهابية تهدف إلى زعزعة أمن المملكة العربية السعودية والبحرين، وإشاعة الفوضى فيهما، والتواصل مع إرهابيين داخل المملكة العربية السعودية، ودعمهم للقيام بأعمال إرهابية".

كما لفتت الوزارة إلى أن الخلية عملت على "تهريب مواد وكبسولات تستخدم في التفجير إلى السعودية، ودفن المواد المهربة في منطقة رملية، وتسليمها لزعيم الخلية، والتستر على أماكن تخزين المتفجرات وعلى المطلوبين لدى مملكة البحرين، وما يقومون به من مخططات وأعمال إرهابية تستهدف أمن السعودية والبحرين".

وأوضح البيان أنه "بإحالتهما إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت إدانتهما بما نسب إليهما، والحكم بقتلهما تعزيرا شرق السعودية".

وحذرت وزارة الداخلية في بيانها "كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".

المصدر : وكالات