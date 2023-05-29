إيران: اعتقال 14 شخصا على صلة بإسرائيل كانوا يخططون لاغتيالات

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية اعتقال 14 شخصا في محافظة أذربيجان الغربية (شمال غربي البلاد) على صلة بأطراف مرتبطة بإسرائيل.

وأوضحت السلطة القضائية أن هؤلاء الأشخاص كانوا ضمن خلية وصفتها "بالإرهابية"، كانت تخطط لرصد واغتيال عدد من الأشخاص.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية (شبه الرسمية) للأنباء أن مديرية الأمن في محافظة أذربيجان الغربية تمكنت بالتنسيق مع الجهاز القضائي من إلقاء القبض على "الخلية الإرهابية".

وأشارت الوكالة -نقلا عن رئيس مركز الحماية والمعلومات في السلطة القضائية الإيرانية- إلى أن المعتقلين "كانوا ينوون تحديد عدة أشخاص واغتيالهم".

وتتهم إيران إسرائيل بالوقوف خلف العديد من الهجمات التي وقعت على أراضيها، مثل عمليات تخريب منشآت نووية، أو اغتيال عدد من علمائها البارزين في الأعوام الماضية.

وتعلن السلطات الإيرانية غالبا توقيف أشخاص مرتبطين بأجهزة استخبارات تابعة لدول أجنبية، خاصة الولايات المتحدة وإسرائيل؛ "العدوين اللدودين" لإيران.

يذكر أنه في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، نقلت رويترز عن وكالة فارس للأنباء أن السلطات الإيرانية أعدمت 4 أفراد أدينوا بالتعاون مع المخابرات الإسرائيلية (الموساد).

كما أعلنت السلطات الإيرانية اعتقال عدة شبكات مرتبطة بإسرائيل خلال العام الماضي.