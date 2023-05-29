في خطاب النصر.. أردوغان يرفع شعار "مئوية تركيا" وأوغان ينضم لتحالفه

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -في ساعة مبكرة من اليوم الاثنين- أن الشعب كلّفه برئاسة الجمهورية لخمس سنوات أخرى، وذلك في كلمة له من القصر الرئاسي في العاصمة أنقرة.

ودعا أردوغان في خطاب الفوز بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، إلى التوحد والتضامن "حول أهدافنا وأحلامنا الوطنية".

وأكد تعزيز تحالفه في المرحلة المقبلة التي أشار إلى أنها ستكون تحت شعار "مئوية تركيا"، وقد ظهر على شرفة القصر الرئاسي مع أبرز أعضاء تحالف الجمهور (الذي يقوده حزب العدالة والتنمية الحاكم)، وبينهم المرشح في الدور الأول سنان أوغان.

وقال أردوغان -من شرفة القصر الرئاسي- إن "العدل هو أساس الملك في حكمنا ولن نغير هذا المبدأ"، وأكد أن تركيا تمكنت من التصدي للقيود والعراقيل والدسائس، وأن الشعب التركي نجح في إثبات نضجه.

وأشار الرئيس التركي -الذي حصل على نحو 27.4 مليون صوت- إلى أن بلاده تمكنت من التصدي "للقيود والعراقيل والدسائس"، لافتا إلى أن "الشعب التركي نجح في إثبات نضجه".

وأشار إلى أن الانتخابات انتهت، وعلينا الآن أن نسخّر جهودنا للإنتاج وتوفير الخدمات للشعب وتضميد جروح ضحايا الزلزال، مضيفا أن مواجهة آثار الزلزال والتصدي للتضخم لن يكون بالأمر الصعب.

وفي الخطاب الذي حضره أكثر من 300 ألف شخص، شدد أردوغان على أن بلاده لم تطلب "أي قروض من صندوق النقد الدولي"، في وقت يدعو فيه "حزب الشعب إلى اللجوء للقروض"، بحسب قوله.

وفيما يتعلق باللاجئين السوريين، أكد أردوغان أن "العودة الطوعية إلى بلادهم بشكل آمن جزء مهم من سياستنا"، مشيرا إلى أن هناك تعاونا مع دولة قطر عبر مشروع سكني جديد سيؤمّن العودة لمليون لاجئ سوري.

ومساء الأحد، أظهرت النتائج الرسمية الأولية فوز أردوغان بولاية رئاسية جديدة، ليصبح معها الرئيس الذي يحكم البلاد أطول مدة في تاريخ الجمهورية.

وبعد فرز أكثر من 99% من صناديق الاقتراع في عموم البلاد، حصل أردوغان على 52.14% من أصوات الناخبين، فيما حصل منافسه مرشح تحالف الشعب المعارض كمال كليجدار أوغلو على نحو 25.2 مليون صوت، أي 47.86%، بعدما أدلى أكثر من 52.5 مليون مواطن تركي بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

وقد عزز أردوغان أصواته في الأناضول وشمال تركيا، وتراجعت أصوات منافسه في مناطق الغالبية الكردية.

من جهته، قال كمال كليجدار أوغلو مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية إنه يشعر بالحزن لأن هناك ما وصفه بمضايقات تنتظر بلاده.

وأضاف أنه في هذه الانتخابات تجلت إرادة الشعب في التغيير، مشيرا إلى أنه سيستمر في النضال لإحلال الديمقراطية، بحسب تعبيره، وطلب من أنصاره ألا يترددوا في الدفاع عن الديمقراطية، وقال إنه رأى مرحلة انتخابية غير عادلة.

في الأثناء، قدمت زعيمة حزب الجيد ميرال أكشينار تهنئتها للرئيس أردوغان، وقالت في مؤتمر صحفي بمقر حزبها في أنقرة إن تركيا عانت كثيرا بسبب الاستقطاب، وإن الوقت هو وقت الاتحاد من أجل حلّ هذه المشاكل.