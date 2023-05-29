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أبرز الروائيين العرب في القرن الـ20.. "غوغل" يحتفي بعبد الرحمن منيف

احتفاء غوغل بالروائي عبد الرحمن منيف المصدر : جوجل
منصة "غوغل" احتفت بالروائي عبد الرحمن منيف بنشر صورته على الصفحة الرئيسة لمحرك البحث (غوغل)
29/5/2023

احتفل محرك البحث "غوغل" بأثر الكاتب والروائي السعودي عبد الرحمن منيف الذي يُعد من أبرز الروائيين العرب في القرن الـ20؛ تزامنا مع ذكرى ميلاده قبل 90 عاما.

وعلّق "غوغل" بأن "رسوم الشعار المبتكرة" تحتفي اليوم بالروائي والصحفي والناقد الثقافي عبد الرحمن منيف الذي ولد في مثل هذا اليوم من عام 1933 في العاصمة الأردنية عمّان.

وتعبيرا عن تقدير "غوغل" لمسيرة الراحل، كتبت المنصة رسالة قصيرة جاء في مضمونها "عيد ميلاد سعيد عبد الرحمن منيف.. شكرًا لك على إسهاماتك في الأدب العربي وتحليلك للقضايا الاجتماعية والسياسية".

وعرف منيف بغزارة إنتاجه الأدبي، ووصفه النقاد بأنه قدم أدبا شجاعا وكتب عن المحرمات في السياسة وضد القمع واستلاب الحريات والكرامة الإنسانية.

تثوير الرواية

عمل منيف على "تثوير الرواية"، كما يقول إبراهيم درويش، والبحث عن "ثوار روائيين قادرين على مواجهة الاستكانة والعجز العربي"، وكرَّس حياته وقلمه للتأليف القصصي الموجّه، لقناعته بدور الأدب ووظيفته في كشف عيوب الواقع العربي، وانشغل بموضوعي القمع والنفط.

وتبرز الأزمة الاجتماعية في رواياته من خلال تركيزه على ظواهر اجتماعية وأنماط محددة من العلاقات المتشابكة بين مختلف الفئات الاجتماعية، وتظهر حدّتها في القمع والاستبداد ووضع المرأة واتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء.

جعلته روايته "مدن الملح" معارضا للسعودية، وأحدثت روايته "شرق المتوسط" ضجة في العالم العربي باعتبارها أول رواية عربية تصف بجرأة التعذيب الذي تمارسه الأنظمة الشمولية العربية.

أصدر العديد من الأعمال الأدبية، من أشهرها: "مدن الملح"، و"شرق المتوسط"، و"الأشجار" و"اغتيال مرزوق"، و"حين تركنا الجسر"، و"عالم بلا خرائط" بالاشتراك مع جبرا إبراهيم جبرا.

كما أصدر كتبا من بينها: "لوعة الغياب"، و"الديمقراطية أولًا.. الديمقراطية دائما"، و"الكاتب والمنفى وآفاق الرواية العربية"، و"العراق.. هوامش من التاريخ والمقاومة".

ومثّل احتفال "غوغل" فرصة لرواد مواقع التواصل لإعادة إلقاء الضوء على مسيرة الكاتب الراحل، ونشروا مقتطفات من كتبه ومؤلفاته.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي