أبرز الروائيين العرب في القرن الـ20.. "غوغل" يحتفي بعبد الرحمن منيف

احتفل محرك البحث "غوغل" بأثر الكاتب والروائي السعودي عبد الرحمن منيف الذي يُعد من أبرز الروائيين العرب في القرن الـ20؛ تزامنا مع ذكرى ميلاده قبل 90 عاما.

وعلّق "غوغل" بأن "رسوم الشعار المبتكرة" تحتفي اليوم بالروائي والصحفي والناقد الثقافي عبد الرحمن منيف الذي ولد في مثل هذا اليوم من عام 1933 في العاصمة الأردنية عمّان.

وتعبيرا عن تقدير "غوغل" لمسيرة الراحل، كتبت المنصة رسالة قصيرة جاء في مضمونها "عيد ميلاد سعيد عبد الرحمن منيف.. شكرًا لك على إسهاماتك في الأدب العربي وتحليلك للقضايا الاجتماعية والسياسية".

وعرف منيف بغزارة إنتاجه الأدبي، ووصفه النقاد بأنه قدم أدبا شجاعا وكتب عن المحرمات في السياسة وضد القمع واستلاب الحريات والكرامة الإنسانية.

جوجل يحتفل بالروائي والمفكر السعودي عبد الرحمن منيف pic.twitter.com/P48rwRHwNa — Amal Alharithiأمل الحارثي (@amal_alharithi) May 29, 2023

تثوير الرواية

عمل منيف على "تثوير الرواية"، كما يقول إبراهيم درويش، والبحث عن "ثوار روائيين قادرين على مواجهة الاستكانة والعجز العربي"، وكرَّس حياته وقلمه للتأليف القصصي الموجّه، لقناعته بدور الأدب ووظيفته في كشف عيوب الواقع العربي، وانشغل بموضوعي القمع والنفط.

وتبرز الأزمة الاجتماعية في رواياته من خلال تركيزه على ظواهر اجتماعية وأنماط محددة من العلاقات المتشابكة بين مختلف الفئات الاجتماعية، وتظهر حدّتها في القمع والاستبداد ووضع المرأة واتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء.

صاحب الفكرة يجب أن يتحمل الكثير من أجل توصيل فكرته ، و لنا في الأنبياء قدوة . #عبدالرحمن_منيف #حدث_في_مثل_هذا_اليوم #صالون_ضاد_الثقافي pic.twitter.com/ei4pkT7NQZ — صالون ضاد الثقافي (@SalonAdb) May 29, 2023

جعلته روايته "مدن الملح" معارضا للسعودية، وأحدثت روايته "شرق المتوسط" ضجة في العالم العربي باعتبارها أول رواية عربية تصف بجرأة التعذيب الذي تمارسه الأنظمة الشمولية العربية.

أصدر العديد من الأعمال الأدبية، من أشهرها: "مدن الملح"، و"شرق المتوسط"، و"الأشجار" و"اغتيال مرزوق"، و"حين تركنا الجسر"، و"عالم بلا خرائط" بالاشتراك مع جبرا إبراهيم جبرا.

((إن السجن ليس فقط الجدران الأربعة , وليس الجلاد فقط أو التعذيب, إنه, بالدرجة الأولى: خوف الانسان ورعبه, حتى قبل أن يدخل السجن, وهذا بالضبط ما يريده الجلاد , و ما يجعل الانسان سجينا دائما))

عبدالرحمن منيف-الآن…هنا أو شرق المتوسط مرة أخرى pic.twitter.com/B9x2LjWjZ1 — سَري سمور (@SariSammour) May 29, 2023

كما أصدر كتبا من بينها: "لوعة الغياب"، و"الديمقراطية أولًا.. الديمقراطية دائما"، و"الكاتب والمنفى وآفاق الرواية العربية"، و"العراق.. هوامش من التاريخ والمقاومة".

ومثّل احتفال "غوغل" فرصة لرواد مواقع التواصل لإعادة إلقاء الضوء على مسيرة الكاتب الراحل، ونشروا مقتطفات من كتبه ومؤلفاته.