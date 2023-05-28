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مصرع فرنسيين اثنين إثر اصطدام طائرتين سياحيتين جنوبي تونس

FB0199 - Tunis, -, TUNISIA : A picture taken on February 21, 2014 shows the wreckage of a Libyan army medical plane that crashed in the Grombalia area, 40 kilometres (25 miles) south of the Tunisian capital, Tunis, killing all 11 people on board. The plane had 11 people on board -- three doctors, two patients and six crew members. AFP PHOTO / MOHAMED FLISS
الحادث نتج عن اصطدام الطائرتين خلال مسابقة للطائرات الخفيفة (الفرنسية- أرشيف)
28/5/2023

لقي فرنسيان مصرعهما وأصيب اثنان آخران بجروح، إثر اصطدام بين طائرتين خفيفتين تستعملان في سباق سياحي للطائرات الخفيفة في محافظة توزر التونسية جنوبي البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية في تونس معز تريعة إن "الحادث وقع أمس السبت، وأسفر عن مقتل فرنسيين وجرح اثنين آخرين" بالقرب من منطقة "شط الجريد".

وأضاف "عثرنا على الطائرة الخفيفة الأولى بعد أن اشتعلت فيها النيران بالكامل وداخلها جثتان متفحمتان، وعلى بعد نحو 3 كيلومترات عثرنا على الطائرة الثانية وقد أصيب الشخصان اللذان كانا داخلها بجروح خفيفة".

وتبلغ أعمار الضحيتين الفرنسيين 78 و55 عاما.

ورجح تريعة أن يكون الحادث ناجما عن اصطدام الطائرتين خلال مسابقة للطائرات الخفيفة تقام في هذه المنطقة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم محكمة توزر نزار إسكندر أنه تم فتح تحقيق "لتحديد الأسباب الأساسية التي أدت إلى الحادث".

ويرتاد المنطقة التي وقع فيها الحادث آلاف السياح سنويا للاستمتاع بتضاريسها الصحراوية.

المصدر : الفرنسية