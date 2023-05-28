مصرع فرنسيين اثنين إثر اصطدام طائرتين سياحيتين جنوبي تونس

لقي فرنسيان مصرعهما وأصيب اثنان آخران بجروح، إثر اصطدام بين طائرتين خفيفتين تستعملان في سباق سياحي للطائرات الخفيفة في محافظة توزر التونسية جنوبي البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية في تونس معز تريعة إن "الحادث وقع أمس السبت، وأسفر عن مقتل فرنسيين وجرح اثنين آخرين" بالقرب من منطقة "شط الجريد".

وأضاف "عثرنا على الطائرة الخفيفة الأولى بعد أن اشتعلت فيها النيران بالكامل وداخلها جثتان متفحمتان، وعلى بعد نحو 3 كيلومترات عثرنا على الطائرة الثانية وقد أصيب الشخصان اللذان كانا داخلها بجروح خفيفة".

وتبلغ أعمار الضحيتين الفرنسيين 78 و55 عاما.

ورجح تريعة أن يكون الحادث ناجما عن اصطدام الطائرتين خلال مسابقة للطائرات الخفيفة تقام في هذه المنطقة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم محكمة توزر نزار إسكندر أنه تم فتح تحقيق "لتحديد الأسباب الأساسية التي أدت إلى الحادث".

ويرتاد المنطقة التي وقع فيها الحادث آلاف السياح سنويا للاستمتاع بتضاريسها الصحراوية.