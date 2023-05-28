"منسي" يتصدر مجددا.. "برونزية" جديدة للجزيرة نت في ختام منافسات "شورتي" 2023

حصل كاريكاتير "منسي" المتحرك الذي أطلقته الجزيرة نت على ميدالية برونزية في ختام منافسات جائزة شورتي السنوية المتخصصة بتكريم الأفراد والمؤسسات التي تنشر محتواها القصير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وحازت شخصية "منسي" أول أمس الجمعة على الجائزة البرونزية في فئة السرد، إلى جانب "تكريم الجمهور" في ختام منافسات الجائزة التي انطلقت عام 2008 تحت اسم "شورتي".

و"منسي" هو شخصية كرتونية متحركة تم ابتكارها في مايو/أيار 2022 بغرض تمثيل شريحة واسعة من الشباب العرب الذين تخاطبهم هذه الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت جائزة "أنثيم أووردز" (Anthem Awards) المتفرعة من "ويبي" (webby) قد منحت في فبراير/شباط الماضي ميدالية فضية لمشروع شخصية "منسي" الكرتونية.

والثلاثاء الماضي حصد "منسي" 5 من جوائز تيلي الأميركية المتخصصة بالفيديو والتلفزيون، في ختام منافسات دورتها الـ44.