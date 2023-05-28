السودان اليوم.. تبادل للقصف في الخرطوم بحري والرياض وواشنطن تطالبان بتمديد الهدنة

أفاد مراسل الجزيرة بوقوع قصف كثيف متبادل بين الجيش والدعم السريع في ضاحية الحلفايا شمالي الخرطوم بحري، بينما طالبت الرياض وواشنطن طرفي الصراع بتمديد الهدنة التي تنتهي مساء غد الاثنين.

وبينما وقع تبادل للقصف الكثيف بين الطرفين في الخرطوم بحري، حلقت مقاتلة لسلاح الجو في أم درمان وسُمع دوي إطلاق نار من مضادات الطيران.

وفي دارفور، دعا حاكم الإقليم جميع المواطنين "لحمل السلاح لحماية ممتلكاتهم".

ويشهد السودان منذ 15 أبريل/نيسان الماضي اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، تشمل العاصمة الخرطوم ومدنا أخرى بشمال البلاد وغربها.

وأسفر القتال في أنحاء السودان عن مقتل أكثر من 1800 شخص، وفق موقع النزاعات المسلحة ووقائعها "إيه سي إل إي دي" (ACLED).

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من مليون شخص نزحوا داخل السودان، بالإضافة إلى 300 ألف لجؤوا إلى دول الجوار.

مساعي التهدئة

في سياق متصل، أفاد بيان للخارجية السعودية بأن الرياض وواشنطن، بصفتهما ميسّرين لاتفاق وقف إطلاق النار القصير الأمد، تدعوان القوات المسلحة السودانية والدعم السريع لمواصلة النقاش بغية التوصل إلى اتفاق بشأن تمديده.

وذكر البيان أن وقف إطلاق النار سينتهي غدا الاثنين الساعة 9:45 بتوقيت الخرطوم (19:45 بالتوقيت العالمي).

وأوضحت السعودية والولايات المتحدة في البيان ذاته أنه رغم أن الاتفاق ليس كاملا، فإن التمديد سيسهل إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب السوداني.

وتابع البيان "في ظل عدم وجود اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار الحالي، يظل من واجب الطرفين التقيد بالتزامهما بموجب وقف إطلاق النار القصير الأمد وإعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان".

وقد أعلنت قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان -في بيان- استعدادها لبحث إمكانية الوصول إلى تجديد اتفاق وقف إطلاق النار.

وجاء هذا الإعلان غداة تأكيد السعودية والولايات المتحدة، في بيان مشترك، التحسن في احترام وقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الخميس الماضي، مقارنة باليوم السابق له.